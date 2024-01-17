【Glamping/露營/豪華露營/露營好去處】沒有一身裝備但又想體驗露營特樂趣，Glamping豪華露營就啱你啦！《開罐 Opener》嚴選新界8大特色Glamping，想住蒙古包又得，露營車都得、有冷氣都仲得！



Instagram / @wecamp.hk

Glamping（豪華露營）大多提供獨立洗手間及浴室，非常方便。懶人週末想去豪華露營有甚麼選擇？新界有不少高質特色Glamping，例如民族風的部落營、高級豪華露營車、七彩小木屋等，喜歡觀星的朋友可以選擇透明天窗的星空露營車。當中更有農莊提供落田收割蔬果體驗，最適合帶小朋友一齊露營兼玩樂。部分營地也能自備露營帳幕去露營，方便大家在環境清幽的地方露營享樂。

新界Glamping豪華露營推介【1】PARK Nature 世外公園

錦田雞公山下的PARK Nature 世外公園佔地10萬呎，主打特色高級露營車，另設泰式餐廳及婚禮帳篷區。露營車空間寬敞，有客廳及兩間睡房及浴室，睡房天花有弧形窗口，最適合夜晚觀星！寵物亦可入住寵物露營車。營地範圍則有大片草地，露營人士可使用營地提供的足球、羽毛球、彈床等。如果需要補給，營地內更有一部士多車提供零食及酒精飲品。

世外公園

收費：以觀星露營車為例，可容納4至6人，周一至周四價格為$2,399，周五至周日及公眾假期為$2,999

地址：錦田逢吉鄉泰Cow餐廳旁

聯絡電話/WhatsApp：+852 63461851

Facebook: PARK Nature 世外公園



新界Glamping豪華露營推介【2】WE Camp

WE Camp位於元朗逢吉鄉新村，屬於三軍外展中心場地內，提供魚塘邊森林Camping、豪華特色露營體驗及設專屬汽車露營營區。每個營區都各自有其主題及景色，更備有魚塘邊觀景台，各營區都能遠眺元朗雞公山，另設有露營裝備出租。

除Glamping外亦有7個專屬汽車露營營位，營位設專屬露營木板及露營枱櫈，除了可以自駕到場，亦可跟WECamp預約車輛，即使沒有私家車都可體驗車中泊/車頂露營。豪華特色露營區提供印第安營、氣墊床、冷氣機、露營枱模等，還可以加錢預約野餐用具及裝飾佈置服務，就算即興Glamping沒有帶齊裝備都無問題！

WE Camp

收費：2日1夜小觀景台2人$1,400。大觀景台4人$2,000。

電話：68969309

地址：元朗逢吉鄉新村三軍外展中心場地內

Facebook:WE Camp



新界Glamping豪華露營推介【3】牧緣田里

牧緣田里位於元朗錦田，營區佔地面積超過10萬呎，分開梯田、星空及印第安3大露營區，除了在指定營區搭營，還提供設施俱全的豪華營區，包括圓拱波波營、印第安營及和風小山屋。圓拱波波營有特大天窗，在晚上可以躺在床上欣賞星空，而且在特定季節更可以看到螢火蟲！園內有不同的果樹、小動物，及不少戶外遊樂設施，例如木製搖搖板、巨型彈床、滑梯、籃球場、羽毛球、戶外吊椅、戶外鞦韆等等，適合家長帶著小朋友一同體驗大自然。

牧緣田里

收費：冷氣和風小山屋（2人）$1400起、圓拱波波營（4人）$1750起、冷氣印第安營（4人）$1950起

地址：元朗石崗清譚路10號

Facebook：牧緣田里 Nomad Terrace



新界Glamping豪華露營推介【4】PARK NATURE HILLSIDE世外桃源

位於打鼓嶺，2023年底開張的PARK NATURE HILLSIDE世外桃源，備有三款露營車可供選擇，包括太空星艦、星野露營車、星際漫游球屋，部分露營車更可供寵物入住，周末可以帶著毛孩一起去放電。設施方面可租用燒烤爐及煮食Gas爐，食物可自備或加購燒烤包。露營車備有玻璃天幕，可以躺在床上看漂亮的星空。最值得推薦的定必是「銀河艦艇」，它有落地大玻璃窗可以看到漆黑中看到閃閃星空，加上室內裝潢豪華，彷如置身於外太空。

（圖片來源：PARK NATURE HILLSIDE世外桃源）

PARK NATURE HILLSIDE世外桃源

收費：銀河艦艇（4-6人）$2999起；星野露營車 （2-4人-可帶寵物）$2399起；星際漫游球屋( 2-4人 )$1599起

地址：打鼓嶺香園圍口岸蓮麻坑路

聯絡電話/WhatsApp：+852 9690 7171

Instagram : Park Nature Hillside 世外桃源



新界Glamping豪華露營推介【5】西園露營歷奇園

西園露營歷奇園地位於長洲西南角，佔地4萬呎並劃分四個主題營區，設有多個特色營帳，包括圓拱屋、蒙古包、印第安營、南非營等等。鄰近長洲鯆魚灣可在營區內看到遠眺大嶼山海岸。設備提供座地式燒烤爐及桌上燒烤爐，可供燒烤。豪華營如圓拱屋提供落地天幕、空調、冷熱水淋浴及獨立衛生間，可以舒適體驗露營的樂趣。

（圖片來源：西園露營歷奇園）

西園露營歷奇園

收費：南非營（4人）$1600；蒙古包（4人）$2400起；圓拱屋（4人）$2800起

地址：香港長洲西灣

聯絡電話：29811010

Facebook：Saiyuen 長洲西園



新界Glamping豪華露營推介【6】活機園CASA LOHAS

位於錦田大江埔村的活機圍佔地5萬呎，提供露營營地、體驗耕作、菇菌類培養、餵食羊仔、DIY護膚品等活動（活動需另外收費）。營區的大草地開揚空曠，私人空間夠大，不用「營貼營」。營地提供戶外廚房及洗滌位置，廁所及浴室。

營地交通万便，元朗西巴士站有54及77K巴士往返農場，另外鳳翔路亦可搭602小巴到達大江埔下車，步行15分鐘至農場，駕駛人士亦可自駕到訪。

錦田大江埔村的活機圍佔地5萬呎。（圖片來源：活機園CASA LOHAS）

活機園CASA LOHAS

收費：成人每位$180（兩日一夜），12歲以下小童半價（$90），3歲或以下免費。

地址：元朗錦田大江埔村

開放時間：早上10:00至下午6:00

聯絡電話：5198 1231

Facebook: 活機園CASA LOHAS



新界Glamping豪華露營推介【7】YHA 白沙澳青年旅舍

西貢白沙澳青年旅舍由營地沿海下路，步行20分鐘即到達海下灣海岸公園。營地提供宿營及豪華露營，走波希米亞風。圓帳營最多容納6人，大家可自備裝LED燈飾裝飾營帳。營帳內有枕頭、床鋪、充氣睡床等，更可借用營燈，電風扇等。

旅舍內設有浴室、自助廚房及電磁爐等設備，露營者可自備食材煮食，注意不可攜帶寵物進入。留意圓帳營數量有限，先到先得，額滿即止。

YHA 白沙澳青年旅舍

收費：每個圓帳營最多住6人，以1至4人計價錢為$720起；5人價錢為$900起；6人價錢則為$1,080起。

地址：西貢白沙澳海下路

預訂部熱線：（852）2788 1638



新界Glamping豪華露營推介【8】YHA 白普理堂赤徑青年旅舍

赤徑渡輪碼頭旁的青年旅舍提供宿營及豪華露營，附近的赤徑碼頭可以垂釣，夏天更可到黃石水上活動中心體驗水上活動，非常適合熱愛戶外活動的年輕人。喜歡行山的話，可沿附近麥理浩徑前往大浪坳、蚺蛇尖睇風景！營帳內有枕頭、床鋪、充氣睡床等，更可借用營燈、電風扇等。圓帳數量有限，先到先得，額滿即止，可經官網、電話及電郵預約均可。

附近的赤徑碼頭可以垂釣（圖片來源：YHA 白普理堂赤徑青年旅舍）

YHA 白普理堂赤徑青年旅舍

收費：每個圓帳營最多住6人，以1至4人計價錢為$720起；5人價錢為$900起；6人價錢則為$1,080起。

地址：新界西貢赤徑

預約電話：（852）2788 1638



玩還玩，露營之餘大家要記住愛護環境，不要隨便直接在地上生火之餘，盡量避免使用即棄的用具，享受大自然瘋狂打咭的同時，都要為環保出一分力啊！