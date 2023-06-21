深圳KTV界「Hermes」唱K場　超巨型落地屏幕！任唱3小時人均¥9.7

一到假期，深圳就成為了不少港人熱門的遊玩地點，不但地點方便，而且價錢亦相當抵玩抵食!若要談及深圳「玩」甚麼，當然就不少得「唱K」啦!這次《開罐》為大家介紹的就是內地有卡啦OK「愛馬仕」之稱的連鎖店「純K」，純K於內地有超過50間分店，離口岸不到5分鐘的東門便有一間，內裡包廂不但有超巨型落地螢幕包圍你，更設有香港稀有的站立MIC，瘋狂唱3小時人均都只需要¥9.7!



圖自大眾點評

內地開業超過30年的卡啦OK品牌「純K」，可謂內地KTV行業的龍頭之一，於內地擁有超過50間分店，每年的顧客流量超過4000萬不但止，於業界內更是綜合排名第一。而最接近香港過關口岸的店舖分別就是位於深圳羅湖區東門的信和廣場店和福田車公廟站店，兩間店的地理位置都相當方便，乘搭地鐵前往15分鐘內便能到達。

👉深圳地鐵沿線12個大型商場一文看清 卓悅中心、萬象城食玩買齊集

講到店內最標誌性的當然就是K房內的超巨型落地屏幕，和K房內的站立MIC，於大螢幕前高歌，讓你彷彿正在開演唱會一般，感受一下成為歌手的震撼感，而且店內大部分的包廂都相當寬敞，一班朋友同時又唱又跳都絕對無問題，房內更設有獨立廁所，私隱度極高!

+ 3

雖然「純K」主打卡啦OK，但其實它還是一間「被KTV耽誤的美食餐廳」，打破大家對K房食物的既有觀念，內裡不但提供多款美食，中西菜都應有盡有，而且味道更大獲不少網民好評，尤其是店內的滷肉飯和牛肉麵，都是必定一嘗的菜色!

👉深圳地鐵遊｜東門老街5層室內娛樂城$188任玩 有四層樓高瀡滑梯

「純K」的店內主要分為三種包廂，分別為小(約1-5人)、中(約6-9人)和大包廂(約10-15人)，還有VIP包廂。內地K房的收費方式與香港稍有不同，香港是人頭收費，但內地大多是以房間價格收費，而「純K」普通包廂房間價錢由88元至268不等，而VIP包廂則約528或以上，視乎套餐、時長和房間大小來計算。喜愛唱歌又想與朋友們狂歡的大家，一定不能錯過啦!

純K(東門店)

地址:羅湖區東門中路2010號信和購物廣場11樓

交通:乘搭地鐵至曬布站A出口

營業時間:星期一至五 12:00-05:00，星期六、日 10:00-05:00

純K(車公廟站店)

地址:福田區深南大道6013號中國有色大廈一樓

交通:乘搭地鐵至車公廟站D出口旁

營業時間:星期一至五 12:00-02:00，星期六、日 10:00-02:00