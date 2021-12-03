日本超人氣漫畫《鬼滅之刃》及電視動畫自發行和播出以來引起空前迴響！其熱潮甚至掀起全世界動漫迷的熱愛，風頭一時無兩。令所有「鬼滅迷」望穿秋水的《鬼滅之刃》動畫第二季「遊廓篇」會在香港兩個播放平台播出，分別是12月5日在黃VIU播出，而HMVOD則在12月19日開始播放，開罐為大家整合了看前七件必知的事，在收看前七個必知看點和小知識吧！



新篇舞台：吉原遊郭（「鬼滅之刃」遊郭編 第1弾PV 截圖）

《鬼滅之刃》動畫第一季「竈門炭治郎 立志篇」在2019年播出，及後在2020年上映的電影「劇場版《鬼滅之刃》無限列車篇」都引起一輪社會熱潮現象，漫畫全23卷總發行了超過1億5000萬本，劇場版更是創下了日本國內超出400億日圓的歷史高峰，可謂空前盛況。

令全世界「鬼滅迷」日夜盼望的第二季遊郭篇原本在今年10月播出，後來一再延後，現定在12月５日在日本播放，香港黃VIU都同日播出，而HOMVOD則排在12月19日播出。播出前Opener記者為大家整合了看前必知七件事，絕不劇透大家安心食用！

👇👇點圖即看《鬼滅之刃遊郭篇》睇前必知7件事👇👇

+ 7

1. 吉原遊郭到底是甚麼？

故事以吉原遊郭為舞台：《鬼滅之刃》動畫第二季「遊郭篇」的背景以江戶時期的吉原遊廓為舞台，講述炭治郎一行人在無限列車大戰後休養時，遇上正在執行任務的音柱宇髄天元，充滿正義感的炭治郎便拉大隊一同前往吉原花街協助調查。



江戶政府認可的妓區：吉原遊郭是江戶時期官方認可的「紅燈區」，當時除了吉原遊郭還有兩個分別位於大阪府和京都的遊郭，是江戶時代繁華和時尚的象徵。遊郭內都是「遊女屋」，遊女中最高級的妓女稱為「花魁」，是「鎮店之寶」，而且要與花魁共渡時光有很多規矩，身價非凡。

帶動經濟的重點區域：吉原遊郭是當時三個遊廓中最繁榮的，除了有遊女屋，供人娛樂普通的酒屋、劇院等林立。最吸金的當然是遊女和花魁，單是見面已經要收費。炭治郎一行人到底是用甚麼方法在吉原遊郭中完成任務呢？

遊女逃走被抓到會受懲罰： 在吉原遊郭中工作的遊女大多都是被賣到遊郭或是女承母債的女生。在遊女還未足以還清自身在遊郭的債務前逃離出去稱之為「足抜け」(與廣東俗語「較腳」的意思相近) 被抓可是會受大懲罰的呢！

【2】伊之助暴打炭治郎

二人關係日漸深厚： 在第一季動畫伊之助在初之和炭治郎見面時二話不說便毆打炭治郎。隨著三人組突破一個個難關，關係變得更加要好，伊之助也開始和大家親近起來，暴打炭治郎時，也變得溫柔一點了！不過還是會看到三人鬥氣的可愛情景。

【3】我妻善逸目標成為花魁？

三人組的中的善逸非常喜歡禰豆子，趣怪的反應和「驚驚青青」的性格十分爆笑，但其實善逸的聽力強於常人，任務中多次運用這個天賦如彈奏三味線，目標成為最強花魁，以完成任務。到底善逸的花魁之路會怎樣發展呢？

【4】這麼可愛一定是男孩子

在花街背景的第二季，炭治郎三人的女裝不得不看！三人組為了潛入吉原遊郭化身花魁身邊工作的年少遊女「禿」，三人粗製濫造的「可愛」，經動畫表達，一定會非常搞笑。

【5】伊之助內臟可以隨意移動

三人組的「豬豬」伊之助有著驚人的體能和超強的爆炸力，原來伊之助還可以隨意移動他的內臟呢！到底在新一季的故事中伊之助會在面對怎樣的情況下使用這個能力呢？

【6】音柱現身

第二季動畫內會現身和三人組一起戰鬥的最強後援便是音柱宇髄天元，時尚的外表和風流倜儻的造派，與其他柱截然不同。音柱是第一位戰勝了十二鬼月上弦鬼的柱，實力不容小覷。

音柱宇髄天元本人非常時髦，口頭襌是「華麗！」，個性豪邁討喜，擁有三位老婆，三人能和平共處，更幫助音柱進行任務。同時音柱也是柱之中「拗手瓜」第二厲害的大力士呢！

【7】讀者創作的角色登埸！

在《鬼滅之刃》讀者創作的角色企劃中誕生的ムキムキねずみ（肌肉老鼠） 將會在新一季中登場啦！這些老鼠們「爆肌」又可愛，巨大的反差萌記得不要錯過了！

同場加映：12個日本明星亂入動畫 櫻井翔上《柯南》、小栗旬不只上《銀魂》

陪伴90後成長的國民動漫《名偵探柯南》踏入25週年，近日超人氣偶像《嵐》櫻井翔竟化為成為《柯南》的角色，令粉絲超驚喜！回顧以往，其實不少以生活為題材的動漫作品都會將人氣藝人畫進劇情中。大家熟悉的福山雅治、小栗旬，都有出現過在動漫裡。原文連結：12個日本明星亂入動畫 櫻井翔上《柯南》、小栗旬不只上《銀魂》