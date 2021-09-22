《鬼滅之刃》吸金力超越日本天團「嵐」！2021年搶錢排行榜公開

2021年最新版本的日本粉絲經濟調查報告出爐，名列「觸及力・支出喚起率」TOP 20排行榜之中的藝人與作品皆擁有高知名度與搶錢功力。去年的「觸及力・支出喚起率」排行榜由日本天團「嵐」以及創作歌手米津玄師奪冠，究竟在疫情年粉絲經濟會有什麼樣的改變，大家花了多少錢在自推本命上呢？趕快來看看介紹吧！



2021日本觸及力＆吸金功力排行榜大公開

日本廣告公司博報堂每年都會公布「觸及力・支出喚起率」排行榜，觸及力（リーチ力）代表此媒體內容在一年間可傳達觸及到的人數，而「支出喚起率」則是核心粉絲族群一整年創造的市場規模。這份調查資料可看出藝人（作品）吸引目光的能力以及吸金功力，一間公司推出產品與服務前可透過這份數據推估銷售額，使宣傳、代言、廣告等商業行為更有效率。

疫情年大家都改變了生活型態與娛樂方式，待在家久了，追劇及打電動的時間也隨之增加。「觸及力・支出喚起率」新進榜的作品以手遊、電玩、動漫佔了大多數，其中《動物森友會》因任天堂Switch版發售造成全民搶購主機登島的社會現象，知名手遊《龍族拼圖Puzzle & Dragons》、《怪物彈珠》營收大躍進，兩部長青作品《多啦A夢》、《蠟筆小新》受惠於可隨時收看的串流平台而新進觸及力排行榜前20名。

串流平台帶來快速方便的觀劇服務，《鬼滅之刃》、《新世紀福音戰士》、《進擊的巨人》、《約定的夢幻島》等知名作品皆因此更廣為人知。

▼▼▼小編精選排行榜上9個值得關注的作品！還有前20完整排名（按圖放大即瀏覽）▼▼▼

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其他入榜藝人中，BTS（防彈少年團）去年以90億新進榜，今年大幅暴增至221億，足見韓星在日本也非常受歡迎；大人小孩都愛的寶可夢、單行本邁入一百集的海賊王依舊入圍雙榜，勇者鬥惡龍、名偵探柯南、高達都擁有絕佳的印鈔功力，宅宅錢包可說是深不可測。

調査資訊



■ 調査名稱：2021「觸及力・支出喚起率」排行榜／リーチ力・支出喚起力ランキング

■ 調査方法：博報堂集團網路調查

■ 調査對象：全国15～69歳の男女（全国7エリアを性年代別人口構成比で割付）

■ 有効樣本數：5,000

■ 調查區間：2021年2月19日～2月24日



你家本命自推有上榜嗎？

以上就是日本2021最新版觸及力以及支出喚起率排行榜的介紹，透過這項調查可以了解到日本最新趨勢作品以及話題藝人，大家也可以算算自己貢獻了多少錢錢在自家本命上喔！

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