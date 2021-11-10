吉卜力工作室和宮崎駿導演名作《千與千尋》宣布被改編為真人版舞台劇，並由橋本環奈與上白石萌音擔任「雙主演」，最近官方釋出兩人的專屬海報，引起全城議論。除了《千與千尋》之外，其實還有不少熱門漫畫作品曾被改編舞台劇，就連近年大熱的《鬼滅の刃》都有份！



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【1】《千與千尋》

2001年上映的吉卜力代表作《千與千尋》曾連續20年堅守日本歷年最高票房位置，直到最近才被《鬼滅の刃》劇場版更新記錄。這部經典作品即將改編成舞台劇，並於2022年2月在東京帝國劇場正式上演！擔任舞台導演的John Caird公開選角，主角「千尋」分別由橋本環奈和上白石萌音做「雙主演」，而「白龍」則由醍醐虎汰朗和三浦宏規飾演。

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最近官方公開了主演兩人的海報定型照，橋本環奈穿上粉紅色工作服，在色彩繽紛的花叢中回眸，非常搶眼，讓人聯想起她的「奇蹟美照」；而上白石萌音則穿上「千尋」的綠色白色間條便服，站在如鏡面的水上，不過神情呆滯沒有唇色，感覺和平常的樣子有些出入。網民形容兩張相放在一起「簡直是公開處刑」，不過亦有人覺得上白石鄰家女孩的氣質更適合做千尋。

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【2】《我的英雄學院》

2019年和2020年先後推出改編舞台劇《我的英雄學院 The Ultra Stage》和續集，不論是角色造型和服裝都算還原，最搞笑是原作中個子小小的「葡萄頭」峰田實，演員真的把紫色波波黏在頭上，還穿上緊身衣和頭套，相當認真。

【3】《火影忍者》

真人版舞台劇《Live Spectacle Naruto》在2015年首度登場，不但受到日本粉絲熱烈捧場，更衝出日本，在上海、馬來西亞等地方公演，更曾經在香港同步直播放映！今年底將會推出第四篇章，內容將會提及原作重要章節「佩恩來襲」和「五影會談」。

【4】《鬼滅之刃》

除了即將上映的第二季動畫版，去了有劇團推出《鬼滅之刃》舞台劇，今年中更宣布會有續集，公布了主角及九柱的定妝照，但演員的Cosplay造型太過「神似」引來熱議，炎柱大哥更慘被網民笑「打得太多botox」。

雖然不少人會覺得舞台劇容易毀掉原作，但其實舞台劇文化一直深受日本粉絲愛戴，更有不少作品長做長有，因為演員能夠與觀眾互動，亦能補充原作主線未提及的故事，享受現場表現之餘，還帶來意想不到的驚喜！

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日前外國媒體公佈了改編自同名經典漫畫《聖鬥士星矢》真人版電影的選角名單，男主角「天馬座星矢」將由進軍荷里活的美籍日本男星新田真劍佑擔任。其實拍攝動漫改編真人作品的難度非常高，一不小心便會毀掉原作，不過也有一些成功例子，真人版的角色反而深入民心，例如松山研一《死亡筆記》的「L」、小栗旬《花樣男子》的「花澤類」，日媒票選最高質的漫改男演員TOP10，你心目中的男神有入圍嗎？點擊看全文👈🏻