現代人喜愛使用通訊軟件作為交流和溝通的方式，即使是面對初認識的異性，透過通訊軟件了解對方的機會也遠比面對面交流更多。要如何在短短的文字訊息在對方心中留下好印象、加大發展機會便成為了最重要的課題。不過發短訊都要有技巧，有日本調查發現，有6類男士最愛發的訊息，會令女士一瞬間對你失去熱情，各位男士們不妨看看自己有沒有中伏。



日本節目《スッキリ!!》公布一則日本相親公司的統計結果，針對日本適婚男女在與初相識的異性傳訊息時，怎樣的表現會令對方一瞬間失去熱情，845名受訪女士中竟超過6成表示曾有過這樣的經驗，主持人更大呼自己都試過！

到底甚麼訊息會是女士們的地雷區呢？你又有沒有中過招呢？

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【1】拖長句子語尾

主持人表示自己曾經試過，認為這樣會比普通地回復顯得比較少距離感和不太冷淡。不過嘉賓認為若這樣已令女士感到厭煩，其實也代表這位女士應該對你也沒有太大興趣呢。

【2】使用（笑）

主持人和嘉賓也表示，如果對方真的想約會的話，應該認真地提出邀請。

【3】頭像也有問題！

40多歲的女受訪者則對使用年輕時的相片作頭像的男士有所保留。主持人不禁互相吐糟，表示自己正在使用大學時期的照片，與現時的樣子相差很大。

【4】任何事情都詳細地告知自己

可能很多男士會認為事無大小都向另一半報告是安全的！但反而有3x歲的女士表示不喜歡這樣的訊息呢。理由原來是實在太像日記形式，連無關緊要的事都隨時報告，一直只關注在自己的事情上會令女士不太高興。

【5】又不是天氣報告員

很多男士剛相識時不知道如何打開與對方的話題，可能都有過以天氣的話題來開始的經驗吧！像是「今天下午可能會下雨呢。」受訪女士表示這樣的訊息很難回復，每天都收到的話會覺得很困擾。

【6】話題終結者

為了在對方心中維持形象，相信大家都試過小心翼翼地回復訊息吧。但其實太精簡的回復會令原來興致勃勃的女士變得不再熱情哦。這樣會令女士覺得只有自己在製造話題和機會，而對方卻不著緊，容易引來女士不滿呢。