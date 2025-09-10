港人租住周潤發舊單位有奇遇！月收多封粉絲信　網民求這女星轉交

以前未有互聯網時，粉絲會寄信到電視台，甚至寄去藝人屋企表達心意。日前一位港人就在社交平台發文，指因為租住了發哥周潤發的舊單位，故每月也收到發哥粉絲寄來的信件，於是求助於Threads大神，希望透過網民力量，可以讓發哥知道此事並收回信件！



這位港人在Threads上發文分享，指自己租了周潤發以前曾經購買的單位，「基本上每一個月都會收到幾封fans信」，他明白可能是粉絲的心意，「我又唔想就咁掉落垃圾桶」、「又唔想調返落去郵筒，因為佢轉個頭又寄返返嚟」，故決定在網上尋「物主」發哥，試試「Threads可唔可以推到去周潤發啲朋友睇到？」，更大膽表示「佢可唔可以親自上嚟攞？」更hastag了太子花墟。

樓主在留言區中也表示，不知道發哥這個舊單位的地址為何會流出，但內心都想幫粉絲們將信件交回給發哥手上，「有啲信係唔喺香港寄嚟，真係超多海外fans」。

帖文一出立即引起網民熱議，不少網民紛紛獻計，「首先你有冇諗過發哥想唔想要」、「寄去經理人公司？」、「咁你袋住喺身或者有時行街會撞到周潤發，我屋企人都喺有街撞過周潤發」、「tag佢（發哥）啲跑友」、「不知能否送去筲箕灣東大街王林記」，有網民覺得可以揾發哥其中一位跑友唐詩詠幫手，「我諗比較活躍係social media嘅應該有唐詩詠，試下」，更有人於評論區直接tag了唐詩詠，「請問詩詠可會通知到發哥？幫幫樓主refer 啲信？」