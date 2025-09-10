港人獲派60年樓齡公屋月租超平　近垃圾房+走廊好陰森！網民:即要

香港人有名言「得公屋得天下」，「住公屋人生贏家」，因為價廉物美，不用再擔心在外捱貴租。不過，公屋有新有舊，若派到一間逾60年樓齡的公屋，你又是否願意接受？近日一名網民在社交平台發文，指自己獲派彩虹邨3人單位，不僅靠近垃圾房和電掣房，走廊氣氛更如拍恐怖片現場，困惑是否要向房屋署拒絕單位，但不少網民均力勸樓主接受，究竟所為何事？



近日有網友在小紅書分享，自己獲派彩虹邨錦雲樓的公屋單位，「公屋派房，和電掣房一牆之隔，在垃圾桶旁邊」，她更暗示自己想拒絕此單位，「不知寫信，會不會不計一次派房」。根據樓主所上載的相片來看，該單位設在地面G層，不單鄰近垃圾房，並與電掣房一牆之隔，超長的走廊天花板佈滿電線，不過租金相對便宜，月租只是$2178。

不過網友卻力勸樓主應該接受該這次派位，原因有三。 第一，交通方便：網民指彩虹邨雖然是樓齡較長的舊樓，但是交通方便，日常出行較便利；第二，彩虹邨有重建計劃，現時入住的公屋住戶或能因而獲派新單位；第三，租金便宜，網民表示樓主所派到的市區3人單位租金算較低廉，應該租咗先。

但也有網民認為，住在該處感覺很壓抑，即使屋邨會重建可以舊換新，也可能是數年後的事，如果有憂慮可寄望下一次派位。

翻查資料，位於黃大仙區牛池灣的彩虹邨於1962至1964年間落成，有「香港最美屋邨」之美譽，其獨特的七彩外牆和包浩斯風格建築聞名，更曾獲香港首個建築獎項「香港建築師學會銀牌獎」，不少遊客近年還會專程來彩虹邨打卡。

不過政府早前公佈彩虹邨將分為三期進行重建，並計劃於2028年啟動第一期清拆，預計2049年將完成整體重建，從以前7,400個單位增加約1,800個單位至約9,200個。 在重建期間，住戶將獲發放搬遷津貼，並可申請入住新落成的單位，如新美東邨，或在重建完成後入住新彩虹邨。 重建後的新彩虹邨將保留部分七彩外牆的設計元素。