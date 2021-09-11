扭蛋從前被認為是小孩子的樂趣，不過隨著扭蛋的款式越來越多，漸漸連大人都迷上了。日本最近出現一股扭蛋熱潮，專以大人為對象，其中有兩類型的扭蛋最受大人歡迎，你喜歡這些扭蛋嗎？



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日本資訊節目《ZIP!》最近介紹了「第4波扭蛋熱潮」，意思是從1980年代扭蛋出現開始興起過3股風潮後，現在再興起一股新熱潮。自2020新冠肺炎疫情爆發後，不少商店倒閉，這些鋪位卻變成扭蛋機店，而且越開越多。例如今年在池袋新開了一間全球最大的扭蛋店，共有3000部扭蛋機。

與傳統的扭蛋不同，新興的扭蛋是以大人為對象。數據發現會花費買扭蛋的成年客人佔大多數，而且當中有7成是女性。所以開發商會製造一些成人想買的玩具，而且每月大約設計300款新玩具，當中有兩類型最受大人歡迎。

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最受成年女性客人喜歡的兩類型商品是詭異系和迷你系扭蛋。詭異系就是不明所以，但莫名會令人覺得喜歡的商品，例如煙肉戒指。迷你系就是將很多生活中的實物，變成超小型的玩具，因為很有生活感，所以深受女性喜愛。

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日本資訊節目《スッキリ》近日介紹一套全新的「同居試婚」租屋模式，讓情侶短期同居，了解對方的生活習慣。傳統的同居模式其實只是情侶雙方合租一間屋，然而如果同住期間發現不合，由於簽訂了以年為計的租約，雙方無法立刻搬走。如果其中一方搬走，另一方就要獨力負擔租金。不過這種全新的租屋模式，可以讓住客租一段短時間，以免去上述煩惱，而且屋內已有齊傢俱，住客只須帶備個人物品即可入住。

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