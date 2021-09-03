CD可說是時代的眼淚，流行文化的集體回憶，以前可是人人都總會擁有幾隻。近日，日本有網民在Twitter發文，指閱讀CD播放器說明書時，發現一項不要放入心形CD的規則，但他表示從來沒見過這麼奇怪的形狀。其他網民立刻留言貼相證明，原來除了心形還有更多奇形怪狀的CD。



（Twitter@furusho1120）

日本網民@furusho1120在Twitter發文表示，自己閱讀CD機說明書的時候，發現有一項規則寫著︰「請不要放入心形、八角形或其他特殊形狀的CD，會導致故障。」然而他對於這感到滿腦疑問，因為他表示︰「根本沒見過這樣的形狀阿！」不過很快就有人解答了他的疑問，不少網民留言分享自己收藏的CD，還真是有心形，更有其他獨特的形狀。

【1】心形CD。（Twitter@huyapamagan64）

原來有不少CD會配合主題，製作不用的形狀。例如情歌集就用心形或者用玫瑰花等浪漫元素、The Beatles的CD就用他們的樣子等。大家家中有沒有這種收藏品呢？

【2】誰能想到是玫瑰花形CD。（Twitter@hiroshi_522）

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不只有玫瑰花形，更有八角星、長方形、太陽花等，原來CD也可以有這麼多形狀，但不知道是否普通的CD機都可以播放得到呢？如果不能的話，這些CD就真的只有收藏作用。

同場加映︰內地禁打機法日本早已實施 高中生告政府限上網打機索償160萬円

（Twitter@LinksSonny）

新華社報道，近日國家新聞出版署發出通知，要求嚴格限制向未成年人提供的網絡遊戲服務。網絡遊戲企業只可以在周五、六、日及假期，每日晚上8至9點，提供一小時遊戲服務，並要求網絡遊戲用戶帳號實名註冊和登錄。通知一出立刻成為網絡熱話，有人認為太嚴苛，有人擔心這樣會青少年壓力無從釋放。

其實早在2020年，日本香川縣已立法禁止青少年玩遊戲。香川縣議會2020年通過並在4月實行一條名為「香川縣網絡・遊戲依賴症對策條例」的法例（香川県ネット・ゲーム依存症対策条例），要求學校及家長等監護者看管子女遵從打機及使用手機的時限。內容指，18歲以下青少年每日只可玩遊戲60分鐘，假期可玩90分鐘。對使用手機方面亦有限制，18歲以下青少年在晚上10點後禁止使用，而初中以下青少年則在9點後禁止使用。雖然條例是勸喻性質，沒有罰則，但當時一位高中生，17歲的渉（わたる）同學仍憤怒控告縣政府，指條例是侵犯人權。條例引起十分大的爭議，即使是成年人亦為青少年發聲反對。

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