現代社會姊弟戀已是常見的事，日本有個中年婦人日前上節目分享姊弟戀經歷，更透露只以一招就交到比她少11歲的小鮮肉男友，之後更與男友同居。不過令人驚訝的是，女人有個22歲女兒亦與他們同居，這3個人的關係聽起來十分危險呢。



日本節目《任意同行 願えますか？》早前做了一個姊弟戀特輯，邀請了一個叫舞香的37歲女人分享經驗。舞香透露自己是一個肉食女，會期望與約會的男性發生關係。不過她遇上一個比他小11歲的有錢小鮮肉，無論怎樣暗示明示，對方都正直地避開這件事。直到她做了一件事，終於成功追到對方，變成男女朋友之後更同居。然而，舞香其實有一個22歲女兒，換言之女兒與男友只相差4歲，而三人要同住一屋。主持人聽到都感到超級尷尬，狂問舞香︰「你不怕出事嗎？」

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22歲女兒竟然要與媽媽的26歲男友同居，令大家都聯想到一些成人電影的劇情。然而舞香則說不擔心女兒和男友會互相喜歡，而且男友也說，在家裡大家都會很小心，不會有機會出現誤會。大家又覺得如何呢？

同場加映︰三上悠亞狂晒16套噴血Cosplay照 激罕造型網民尖叫：仙氣外露！

三上悠亞在近日在YouTube上載影片，指自己與服裝公司sugar合作拍攝一系列萬聖節Cosplay宣傳照，並公開一日的拍攝過程。她一共穿了16套服裝拍攝，與平日拍AV的服裝不同，這些角色扮演照包括有動物系列、中國風系列等，你最喜歡哪一套呢？以下還會有拍攝完成的作品圖，每張都火辣誘人。

【1】粉紅兔女郎（影片截圖）

【1】粉紅兔女郎

長長的兔耳朵加上兔尾巴，有種莫名的可愛感。白色魚網過膝襪是一大重點，全身上下的粉紅加白色配色又可愛又性感，不僅是男人，連女生都會喜歡。

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