搬屋最怕遇到惡鄰居，他會入侵你視為淨土的家，破壞心情。日本有一對夫婦就是最恐怖的惡鄰居，每日打無聲電話騷擾別人，最後終於被捕。



（FNN NEWS）

日本媒體《FNN NEWS》報道，日本埼玉縣夫婦井口裕章和井口留美子夫婦因為打無聲電話騷擾鄰居被捕。報道指，井口夫婦從10年前開始，經常打電話到鄰居家但不作聲，一日可以打數十個無聲電話騷擾鄰居。啞忍10年後，鄰居最終報警，井口夫婦在今年9月6日被捕，其後送檢。

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因為10年前一個鄰居糾紛，井口夫婦這些年來就打了5000通無聲電話去騷擾鄰居。受害者曾報警求助，但警方當時沒有積極採取行動。現在井口夫婦被捕並承認罪行，警方現正調查案件更多細節。

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日本節目《任意同行 願えますか？》早前做了一個姊弟戀特輯，邀請了一個叫舞香的37歲女人分享經驗。舞香透露自己是一個肉食女，會期望與約會的男性發生關係。不過她遇上一個比他小11歲的有錢小鮮肉，無論怎樣暗示明示，對方都正直地避開這件事。直到她做了一件事，終於成功追到對方，變成男女朋友之後更同居。然而，舞香其實有一個22歲女兒，換言之女兒與男友只相差4歲，而三人要同住一屋。主持人聽到都感到超級尷尬，狂問舞香︰「你不怕出事嗎？」

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