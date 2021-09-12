性愛那些事#99｜女生為討好另一半扮高潮　性治療師：非唯一選擇

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。

《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。



在性愛中，高潮不是一件容易做到的事，早前由Cosmopolitan UK的調查指出，只有25%女性可以在性愛過程中達到高潮。對男生來說，能夠令另一半高潮，是十分有成功感的一件事。很多時有女性為了另一半的感受，會假扮高潮，不過性治療師何慕詩指出，女士扮高潮，分分鐘好心做壞事，後果可以很嚴重。

性治療師何慕詩指出，女士扮高潮，分分鐘好心做壞事，後果可以很嚴重。

何慕詩指出，不少女士假裝高潮是因為侶伴難以滿足她，為了對方著想，她只好扮作享受及高潮。對於女士應否假裝高潮，大家抱有不同意見，基於不同的出發點，好處壞處見仁見智。但為大家長遠「性福」着想，何絕對不建議女士假裝高潮，直言這是一個很愚蠢的行為，因為假裝高潮並不是唯一選擇。

👇👇👇按圖看女生為何不應扮高潮👇👇👇

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高潮並非性愛的唯一指標，大家都享受其中其實更重要，互相坦白正視問題，才會有所進步，假裝高潮只是在自欺欺人呢！

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