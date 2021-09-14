張敬軒不時在社交平台分享其家傭「遮遮」煮的早餐作品，成為一時熱話。近日軒仔再度分享遮遮近況，表示她正在學講廣東話，而且活學活用以廣東話拼音寫紙仔，詢問他想早餐吃甚麼。一向玩得的軒仔亦不甘示弱，隨即在社交平台上以廣東話拼音回覆遮遮。搞笑互動引來各大網民回應，有不少人表示「原來我都睇得明」。

其實廣東話拼音並非新鮮事，不少人尤其年輕一代，都不時會以拼音溝通。想知自己的拼音實力究竟如何？《開罐 Opener》將2021年間一些流行的潮語字句化成拼音，不妨看看你能猜對多少？



近日軒仔分享遮遮學廣東話的近況，再度成為網民熱話。（資料圖片）

軒仔相當詳細地訴說遮遮近況，表示她近來努力學習廣東話，更嘗試用廣東話與他對話，其後軒仔相當用心地以長篇廣東話拼音回覆。👇👇👇點圖一齊睇下軒仔同遮遮之間嘅對話👇👇👇

廣東話拼音並非新鮮事，不少人都會因為貪快貪方便而以拼音打字，因此相信要閱讀拼音絕非難事！《開罐 Opener》挑選了近期流行的10個潮語，齊來猜猜！

👇👇👇點圖挑戰10句2021潮語廣東話拼音👇👇👇

+ 17

相信逐個音讀出來，再加上有圖片提示，要猜對不會太困難！你又猜對了多少個？

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：16句婚禮MC蝦碌爆笑台詞 請新郎哥執起新娘隻手！呢句一秒變白事

一個婚禮進行得順利與否，司儀絕對是關鍵之一！能好好控制場面兼搞搞氣氛當然好，但若一不小心講錯台詞，除了會令全場「靜過太空」、更可能令紅事現場變成白事現場？！以下16句錯得離譜又爆笑的婚禮司儀台詞，你又有沒有親身聽過？

👇👇👇點圖睇網民評選16句婚禮MC超錯台詞👇👇👇

+ 4

點擊睇全文：16句婚禮MC蝦碌爆笑台詞 請新郎哥執起新娘隻手！呢句一秒變白事