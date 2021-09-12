俗語有話「經一事長一智」，感情亦然。每段關係過後，相信大家都能從中領悟一些道理。近日有網民就「一人一個分手後先會明白嘅道理」展開討論，分手是傷心事，較為負面的感嘆當然佔較多，不過亦有網民有正面的看法，更表示分手不一定是壞事！若你也正經歷分手階段，不妨一起圍爐取暖！



有經驗的大家，對於分手又有甚麼體會？（《惡之花》劇照）

不少網民的見解都相當一針見血，例如「時間沖淡唔到一切」、「或者自己唔係咁適合拍拖」，可謂令人越睇越頹。但意外地，亦有網民經歷分手如同重獲新生，認為終於能好好安排自己的生活！有經驗的大家又是哪一類？

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不論你是哪一類，很殘酷的就是這段感情已經完畢了……可以做的就是所着領略到的道理用心尋找下一位適合的人，要想分手如何處理情緒，不妨參考分手後念念不忘？8步最強復合攻略 過來人：分手後別發心情文

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同場加映：18句說話令人壓力大增勿講！「你得嘅」難聽過粗口、呢句秒速焫著

壓力成因多不勝數，大至重要事件，小至一句簡單說話，都可以成為壓力來源！近日便有網民就「令人壓力大增的一句話」展開討論，發現日常生活中來自上司同事、朋友，甚至是另一半的簡單一句話，原來都能如此「有份量」，令人秒感壓逼。以下18句說話，不少網民都表示感同身受，你又有否經歷過？

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