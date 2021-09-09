一個婚禮進行得順利與否，司儀絕對是關鍵之一！能好好控制場面兼搞搞氣氛當然好，但若一不小心講錯台詞，除了會令全場「靜過太空」、更可能令紅事現場變成白事現場？！以下16句錯得離譜又爆笑的婚禮司儀台詞，你又有沒有親身聽過？



婚禮司儀一旦講錯台詞，不止新人尷尬，全場觀眾亦一樣尷尬！（《今生是第一次》截圖）

903電台節目早霸王近日在Facebook發文，列出多句婚禮司儀講錯的說話，並籲網民齊投票兼投稿，帖文一出引來不少網民回覆。當中不少句子只因一個詞語的失誤，便足以改變整句意思，例如「有請一對乳豬進場！」、「新郎，你而家可以揭起婚紗喇」。另外亦有些句子相當不吉利，例如「向老爺奶奶三鞠躬，答謝父母嘅養育之恩」，不止尷尬，更隨時得罪令四大長老！

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若大家有朝一日幫新人朋友做司儀都要小心以上陷阱！就算不需做司儀，相信大家都總有機會擔任兄弟姊妹團，究竟職責是甚麼？又有甚麼需要注意以免尷尬情況發生？即睇擔任前注意事項懶人包！

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同場加映：2021婚禮歌曲｜12首香港人最易中伏婚宴情歌 《童話》藏暗黑結局

在婚宴播放歌曲，揀啱歌當然好，可以營造氣氛。但若然只看歌名，以為是甜蜜情歌就於場內播放，便隨時中伏！相信誰也不想在場內聽到一句「但我想下嫁的共你不相似 你不是 從來也不是」，又或是「We both know I'm not what you need. 」吧……即睇以下12首超易中伏情歌，免得在婚禮上弄出尷尬場面！

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