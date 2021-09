一個婚禮進行得順利與否,司儀絕對是關鍵之一!能好好控制場面兼搞搞氣氛當然好,但若一不小心講錯台詞,除了會令全場「靜過太空」、更可能令紅事現場變成白事現場?!以下16句錯得離譜又爆笑的婚禮司儀台詞,你又有沒有親身聽過?



婚禮司儀一旦講錯台詞,不止新人尷尬,全場觀眾亦一樣尷尬!(《今生是第一次》截圖)

903電台節目早霸王近日在Facebook發文,列出多句婚禮司儀講錯的說話,並籲網民齊投票兼投稿,帖文一出引來不少網民回覆。當中不少句子只因一個詞語的失誤,便足以改變整句意思,例如「有請一對乳豬進場!」、「新郎,你而家可以揭起婚紗喇」。另外亦有些句子相當不吉利,例如「向老爺奶奶三鞠躬,答謝父母嘅養育之恩」,不止尷尬,更隨時得罪令四大長老!

👇👇👇點圖睇網民評選16句婚禮MC超錯台詞👇👇👇

若大家有朝一日幫新人朋友做司儀都要小心以上陷阱!就算不需做司儀,相信大家都總有機會擔任兄弟姊妹團,究竟職責是甚麼?又有甚麼需要注意以免尷尬情況發生?即睇擔任前注意事項懶人包!

在婚宴播放歌曲,揀啱歌當然好,可以營造氣氛。但若然只看歌名,以為是甜蜜情歌就於場內播放,便隨時中伏!相信誰也不想在場內聽到一句「但我想下嫁的共你不相似 你不是 從來也不是」,又或是「We both know I'm not what you need. 」吧……即睇以下12首超易中伏情歌,免得在婚禮上弄出尷尬場面!

👇👇👇只睇歌名好易中伏!12首不適合在婚禮播放的歌曲👇👇👇

+ 5

