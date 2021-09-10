鍾培生搞的《培生擂台：無敵盃2021 WE ARE CHAMPS 2021》9月18日舉行，除了萬眾期待的鍾林大戰外，另一話題必然是YouTuber大J與張致恆（Steven）的對決。不過日前大J於其頻道自爆收到大會通知，詢問他能否臨時調高原先合約的70KG對賽體重。消息一出，Steven隨即被懷疑其體重是否仍未達標。

距離比賽只剩8日，究竟Steven能否成功減磅？還是需要就體重未達標而作出賠償？其實娛樂圈中不乏曾需要極速瘦身的藝人，雖然方法相當極端，但相信對Steven來說還是有一定的參考價值。



大J於其頻道影片中提及大會詢問他能否臨時調高原先合約的70KG對賽體重，他推測此舉是由於對手Steven疏於訓練及沒有做好預備減重，又道大家均有五個半月去準備賽事，當時81KG的Steven絕對有足夠時間減重。事到如今有如此請求，大J認為不能接受，並謂將不會因此妥協提升自己體重。

除了萬眾期待的鍾林大戰外，另一話題必然是YouTuber大J與張致恆（Steven）的對決。（Instagram@hunggy9527、stevencheung）

距離比賽只剩8日，若Steven不想受到懲罰，真的要好好加把勁。圈中其實有不少藝人都曾因工作需要而極速減重，部分成功例子頗值得Steven參考。例如古天樂2009年拍攝電影《竊聽風雲》時，為角色增肥30磅，但因為角色設定會患上癌症而需變消瘦。於是他只喝不吃，更同時連跑3日、每6小時跑步2小時，最後極速減走20磅。

另外一向需要維持好身材的女星成功例子當然亦大有人在！IU曾公開地獄減肥餐單，她規定自己一天內只能攝取300卡路里，早餐吃一個蘋果、午餐吃兩個番薯、晚餐飲蛋白質飲品。飲食控制下另要做運動，結果一星期勁減11磅！

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以上減肥方法雖然相當有效，但相對極端，不少方法就連明星本人亦不建議大家跟隨，因為隨時會得不償失、令身體狀況變差！想減重的大家最好還是堅守多做運動和控制飲食兩大原則吧！

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既然有更適合短髮的女星，當然亦有難以離開長髮Comfort Zone的女星！人氣韓團BLACKPINK成員Jennie近日公開自己為雜誌拍攝的新短髮造型，令一眾網民不禁驚嘆一向輕鬆駕馭各造型的她原來同樣會中伏！除了Jennie，還有不少女星同樣一剪短髮便仙氣盡失！

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