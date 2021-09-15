踏入9月中小學正式開學，有否勾起已畢業的大家的一些回憶？近日有網民於Facebook群組分享在學時期的成績表，談及過往被記缺點、記過的事由，結果發現原因都相當騎呢，例如「天氣18度以下欠校褸」。不過更搞笑的是帖文引來不少網民回應，紛紛表示都曾因各種奇怪理由而被記缺點！



不少網民的缺點都因打籃球而起……（《The Best Story》截圖）

綜合網民們的分享，熱門「事發地點」包括實驗室、籃球場及校外，例如於實驗室溝錯化學品令全班同學流眼淚、打籃球射波射中老師的車。而當中最無辜的當然就是校外，學生因為離開學校範圍而放肆，有人買啤酒、有人講粗口，卻只因為遇上老師而被記缺點……

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不過就算當年多不忿，網民們都表示「睇返轉頭得啖笑」，只因長大後便會發現記缺點根本不是甚麼大事。當中甚至有網民自爆一年被記下143個缺點，現在長大了還不是好好的，因此寄語一眾學生哥只要不闖出大禍，還是不用太擔心被記缺點的。

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同場加映：15句老師Mean爆學生語錄 「你坐U望F啦」小兒科 連18禁內容都有

作為教師要為人師表，一言一行都應謹慎，當學生們的好榜樣。但老師都是一般人，總會有「失手」的時候，隨時一個衝動便將刻薄、甚至達18禁的真心話說出口，結果成為了不少學生的童年陰影！近日有網民在Facebook群組「90年代回憶」開PO，問及最難忘的老師說話，引來各方回憶，當中不乏老師「Mean爆」語錄，不止批評學生的成續、或批評外貌、甚至是詛咒！

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