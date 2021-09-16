大家小時候最喜歡上甚麼堂？相信不少人都會回答「電腦堂」，因為可以光明正大的玩電腦。最近，韓國一間高中，成為史上首間設立「電競科」的學校，訓練希望成為專業電競選手的學生，令不少網民直呼「好羨慕他們可以一路上堂一路打機」。



這間位於首爾的恩坪Meditech高等學校，今個學年新增設「e-sports科」，成為全韓國首間設立電競科的中學。按照學生的遊戲實力，學校將他們分成9個不同的班別，現時一共有40名主修電競系的學生。

有就讀電競系的學生表示，自小開始就已經對遊戲有很大興趣，而他的夢想更是成為一名電競選手。／subusu news圖片

電競科負責老師劉旭植（譯音）表示，學校早在2019年已經獲得教育部的批准設立e-sports電競科。不過為了準備得更完善，所以直至今年才正式開設。學校裡設有不少專業的措施，包括電競專用的電腦、鍵盤、大型分析數據台、還有模擬在競技場上的環境等。劉老師表示，來年更會增設電競廣播室，訓練電競解說員。

雖然主修電競系，但學生平時都要上國語、英語、以及韓國史等必修科的課堂。餘下的時間，就會接受遊戲「LOL」（英雄聯盟）的相關訓練。劉老師表示，在第二個學期，學生需要接受不同的技術測試，例如BAN PICK（禁止對方使用某個英雄的選角策略）、及對不同英雄的運用及理解等。

BAN PICK技術，是遊戲中十分重要的一項／SUBUSU NEWS圖片

除了實戰技術之外，他們都要上一些理論課。高一的時候，他們主要會學習關於電競的不同種目及認識整個電競行業；高二的時候，他們需要學習關於電競行業的前景、利潤等；高三的時候，如果選擇成為電競選手的學生，就會接受不同的心理訓練，以面對在競技的不同情況。另外，如果選擇成為解說員的學生，就會接受關於解說的理論課。

電競解說員也需要對遊戲有一定程度的理解／subusu news圖片

不少網民對有高中將電競納入成為主修科目都有正面的回應，「過往不少人以為電競就是打機，所以對這個行業抱有負面的態度，如今有學校將電競設為科目，應該有助大眾更認識這個行業」、「希望日後能有更多學校會效法，令更多人認識電競」。

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