整容，目的就是為了要變得更好看。不過，萬一不幸整容失敗的話，不但會令自信心大降，甚至連日常生活都變得困難。韓國一名55歲的媽媽，早前因為整容後出現嚴重副作用而自殺身亡。她的女兒決定以法律途經起訴涉事醫院，「能為媽媽做的，就只剩下這件事」。



55歲事主因整容失敗而自殺／MBC新聞截圖

根據韓國電視台MBC報道，一名55歲、姓朴的女子，早前因為找到一份新工作，遂決定整容，準備以更佳的面貌迎接新生活。她在首爾江南區一間整容醫院，接受了割雙眼皮和拉高下巴的手術。不過手術後出現嚴重副作用，包括眼睛「睜不開亦閉不上」及嚴重痛楚等。最終，她在手術後一個月，因難抵副作用的煎熬，而自殺身亡。

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在事主離世後，她的女兒曾經要求醫院提供手術報告，但報告的內容非常簡短，只列出手術名稱、注射了多少麻醉藥等基本資料，根本無法查證手術內容是否出了問題。不過，院方解釋指，事主在進行手術前，是明確知道手術的風險、後遺症、副作用，「而且診療紀錄亦沒有異常」，企圖將責任推到事主一個人身上，囂張及若無其事的態度令家屬十分憤怒。

涉事醫院的網站仍然以「手術後一周可以回復正常生活」來宣傳。／MBC新聞截圖

事主女兒在接受MBC新聞訪問時表示，決定以法律途經聲討涉事醫院，希望能為媽媽討回公道，「能為媽媽做的最後一件事，就只剩這場和醫院打的仗」。

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