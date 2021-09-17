數個月前，日本出現一個叫「宗谷の蒼氷」的「美女鐵騎士」，後來發現他真身是個大叔，引起網民熱烈討論。事隔數月，他又有新搞作，今次是要變身肌肉美女，粉絲更連聲支持！



電視台前去採訪她，不過當見到真面目時，所有的人全都嚇了一大跳，節目一播出也讓觀眾看傻了眼。（《月曜から夜ふかし》節目截圖）

「宗谷の蒼氷」經常在Twitter上載自己的「美女照」，但從不透露其他資訊，十分神秘。所以數月前有網民委託節目《月曜から夜ふかし》調查他的真身，怎料當他露出真面目竟嚇所有人一跳！他真身是一個50歲大叔，只是用手機程式FaceApp修圖，將自己變成20多歲的美女鐵騎士。

（節目截圖）

節目近日再訪問他更新近況，他說自己在上次受訪後，社交網站多了很多粉絲，甚至有人邀請他出寫真集，不過對方是誰則不能透露。問到他有甚麼新嘗試，他就回答希望拍一輯「肌肉美女」系列，更揭露以前的驚人過去。

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雖然他的真實身份已經曝光，但仍有不少人覺得他的反差很有趣而追蹤。大叔說之後要拍寫真，網民及粉絲則表示認同「可愛就是正義，不介意被他「欺騙」，會繼續支持！

同場加映︰日本最美外賣員爆紅後走歪了！拍成人雜誌寫真、在男粉絲底褲簽名

日本Ubereats外賣員Marie友之前出現在節目中一舉成名，因為甜美外表被稱為「最美外賣員」。不過成名之後，她卻接拍了不少成人向的寫真工作，與最開始的風格截然不同。

（節目截圖）

日本節目《ノブナカなんなん?》之前跟拍過Marie友，她正職是一名模特兒，兼職送外賣，上節目後因為可愛外表而一舉成名，在網上被封為「最美外賣員」。

節目近期再次採訪Marie，更新她的近況。她分享最近的煩惱是自己成名後不知為何只吸引男性粉絲，更有男粉絲在活動上叫她在底褲內簽名。她現時多數的工作都是幫成人向雜誌拍寫真，這些雜誌邀請她的原因，原來是源於她第一次上節目時的一個小片段。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看她的近況👇🏻👇🏻👇🏻

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