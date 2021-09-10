日本Ubereats外賣員Marie友之前出現在節目中一舉成名，因為甜美外表被稱為「最美外賣員」。不過成名之後，她卻接拍了不少成人向的寫真工作，與最開始的風格截然不同。



（節目截圖）

日本節目《ノブナカなんなん?》之前跟拍過Marie友，她正職是一名模特兒，兼職送外賣，上節目後因為可愛外表而一舉成名，在網上被封為「最美外賣員」。

節目再次邀請她做訪問。（節目截圖）

節目近期再次採訪Marie，更新她的近況。她分享最近的煩惱是自己成名後不知為何只吸引男性粉絲，更有男粉絲在活動上叫她在底褲內簽名。她現時多數的工作都是幫成人向雜誌拍寫真，這些雜誌邀請她的原因，原來是源於她第一次上節目時的一個小片段。

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沒想到她最初上節目的時候竟然沒有穿內衣，因而被視為性感模特兒，所以之後的工作全部都是成人向。不過她本人也沒有特別抗拒這些工作，甚至開YouTube拍性感試穿片。

同場加映︰日「最強陪酒女」2年狂賺14億円犯法被捕 罰款百萬網民仍嫌太少

（IG@nonoka199148）

32歲的櫻井野之花（本名︰渚りえ） 是個傳奇人物，她曾經因為被同學嘲笑似猩猩，所以整容過百次加上瘋狂節食減肥，變成現在的陪酒女及網絡紅人。她自稱是歌舞伎町連續100個月得到No.1的皇牌，故此有「最強陪酒女」之稱，並常常在自己的社交網站及YouTube頻道宣傳自己經營的兩間陪酒俱樂部。👉🏻👉🏻👉🏻點擊這裡看她整容前的經歷

據日本媒體報道，櫻井在5月18日因為觸犯風俗營業法（簡稱風營法）而被拘捕。案情指她未經許可下經業兩間陪酒俱樂部，並假借他人的名義營業，在2年之間總共賺取14億円（約1億港元）。在9月8日的公開審判中，她被判刑兼罰款，裁判官指她「謀取暴利，是大膽而且惡劣的行為。」

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