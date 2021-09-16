北韓是一個極神秘的地方，人們只能不時從一些脫北者者的口中了解到零碎的面貌。近日一位已移居到日本生活的脫北者上節目，分享自己在家鄉的非人生活及逃脫時的驚險經過，讓嘉賓都聽到目瞪口呆。



（節目截圖）

現時生活在日本，姓金的脫北者YouTuber近日上節目《じっくり聞いタロウ》分享自己在北韓的生活，及逃離的驚險過程。金的家中共有7個人，除了他和父母，還有一些兄弟姊妹，不過後來發生飢荒導致家人餓死，爸爸失蹤，全家就只剩下他一個人。小時候靠袓父母養大，過著極度貧苦的生活，長大後竟然因為見到一個畫面，讓他決心逃離北韓。

（節目截圖）

金在中介人的幫助下準備逃離，怎料在離開前夕突然被北韓的秘密警察識破，入屋將他抓到拘留所。在白頭山的拘留所，他經歷了非人生活，然而這沒有動搖他的脫北決心。終於他在數年之後再次逃離，但經過亦十分驚險。

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金經過兩次脫北才成功離開北韓，第一次不幸被秘密警察識破，因而被抓入監獄。萬幸是他在獄中並沒有死，出來後透過賄賂買通北韓國境警備隊，才得以成功逃脫。整個過程驚險有如拍電影，現在他居住在日本成為一名專講述北韓秘聞的YouTuber。

同場加映︰日本夫婦10年前同鄰居結怨 超得閒每日打騷擾電話共5000通被捕

（FNN NEWS）

日本媒體《FNN NEWS》報道，日本埼玉縣夫婦井口裕章和井口留美子夫婦因為打無聲電話騷擾鄰居被捕。報道指，井口夫婦從10年前開始，經常打電話到鄰居家但不作聲，一日可以打數十個無聲電話騷擾鄰居。啞忍10年後，鄰居最終報警，井口夫婦在今年9月6日被捕，其後送檢。

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