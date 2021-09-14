近幾年內地開始出現漢服熱潮，不少愛好者更將這些傳統服飾當成日常服裝，網店更瞄準商機推出融入現代特色的新漢服款式。早前日本成人影片女星三上悠亞出席關西時裝秀時穿上性感透視漢服，露出豐滿上圍和事業線，隨後更拍片於微博分享大讚「漢服可愛️」。誰知這舉動竟被內地的「漢服警察」批評侮辱中國傳統服飾，大罵：「不要將漢服色情化！」另一邊廂，三上老師的粉絲則貼出歷史文物圖片反擊：「沒毛病，以前比現在更開放！」



日本AV女優三上悠亞於9月5日出席「Kansai Collection」時裝盛會，並首次穿上中國傳統服飾「漢服」在舞台亮相，她身穿透明薄紗、衣襟大開露出豐滿上圍，加上華麗的頭飾和精緻妝容，彷彿像仙子下凡，首次在Twitter分享照片即吸引大批粉絲留言大讚「老師真的太漂亮了！」

圖片來源：「modelpress」

隨後三上悠亞先後將身穿性感漢服的多張造型照和跳舞影片放上微博，只見她在鏡頭前露出事業線，隨著音樂擺動，並用中日兩種語言寫「漢服真的很好看 中國文化❤」和「漢服可愛」。她的原意是想告訴中國粉絲自己很喜歡漢服，可是部分內地網民卻不受落，更有一些被稱為「漢服警察」的漢服愛好者在留言區不斷狙擊她，批評「這是漢服嗎？請別辱我華服！」、「你穿漢服，日本人不罵你嗎？」、「不要將傳統服飾色情化！」

這些批評三上悠亞「辱華」的評論慢慢引起了內地粉絲內訌，部分粉絲站出來力撐「老師不要理漢服警察，他們太多管閒事了。」亦有網民貼出一些歷史文物，例如露出大半個胸部的漢服女子泥偶、身穿透視薄紗服裝女子的古畫等，留言反擊：「老師沒毛病，唐代本來就很開放，某些方面比我們現在更開放！」

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最後三上悠亞將發出照片的帖文刪除，只留下一條影片，日前她的帳戶更疑遭微博「封號」，網民無法查閱她的帖文，並不斷被彈出首頁。不過現在似乎已經解封，但影片下依然能看見「漢服警察」和三上老師粉絲的罵戰。你又怎樣看待三上悠亞的性感漢服造型呢？

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