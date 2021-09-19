所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。
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同場加映：6大體位分析 一個動作陰莖骨折 這姿勢最傷腰
女上男下、瀑布式、火車便當、傳教士式等性愛體位大家聽得多，也是常見的體位，不過原來這些體位都暗藏危險，就算經驗豐富的情侶，稍有不慎都會嚴重受傷、陰莖骨折。由香港註冊西醫鄭曉蔚醫生，為大家逐一分析，哪個體位最危險，哪個體位比較安全。
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