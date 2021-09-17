藝人安德尊（大王）與宋芝齡早前被影到翹手兼頭貼頭傾偈而傳出戀愛緋聞，消息一出震驚不少網民，因為二人多年合作多年，日久生情亦不出為奇。不過日前二人已出面否認，又接受無綫娛樂新聞台訪問，大王於訪問中不止黑面兼挑釁主持，又跟宋邊「互毆」邊回應事件，令二人再次成為網民話題。不過大王如此出位其實並非首次，《開罐 Opener》為大家細數大王5個另類威水史！



藝人安德尊（大王）與宋芝齡早前被影到翹手兼頭貼頭傾偈而傳出戀愛緋聞，消息一出震驚不少網民！（Instagram@sungchihling）

眾所周知，大王的「歡喜冤家」又豈止宋芝齡一位。只要於網上搜尋安德尊，通常第一個關聯字都是李錦聯！二人從前不時在《都市閒情》合作烹飪環節，因帶火藥味的互動傳不和，但亦因此引起網民留意！

經典互動包括大王自稱節目為《德尊廚房》、無敵鴛鴦鏟及各種無厘頭對話，句句互窒讓人不禁懷疑他們是真不和還是老友鬼鬼。更有網民笑稱二人極像老夫老妻，合作的節目亦是「世界級烹飪節目」，絕對稱得上是許多網民心中的最佳螢幕情侶之一。

👇👇👇點圖大王5個另類威水史👇👇👇

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這樣一看，雖然安德尊並非甚麼當紅小生，卻相當入屋、其娛樂圈生涯中不少瞬間都為大家帶來致命性的笑點及記憶……

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