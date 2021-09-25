12星座｜5大星座情侶關係堅定不移不怕難關　這對土象互配最長久

有情人是否能夠走得長久，跟兩人之間的性格非常有關。然而想要找到和自己個性契合的另一半，卻不是一件簡單的事。日本網站「愛カツ」就以星座進行分析，列出五大最搭的情侶星座，無論碰到什麼困難，都能藉著深厚的羈絆度過難關。



第五名 金牛女與處女男

稍微有一點神經質的金牛女，和具有整潔感的處女男，正是能夠互相產生羈絆的組合。對於金牛女的一些堅持，處女男多少都能夠感到理解，願意花費心力相互配合，共度和平的日子。

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第四名 雙子女與水瓶男

這兩者都是善於溝通的星座，而且兩邊的性格相當爽朗，即使有所爭吵，也很快就能恢復原樣，即使被挖苦了也會笑著帶過。且他們都有著旺盛的好奇心，生活中可以帶給彼此互相刺激。

第三名 天蠍女與雙魚男

雙魚座男性有著強烈的獨佔欲，而天蠍座女性則用情很深，雙方在戀愛中的角色正好一拍即合。而且雙魚座男性還有很強的直覺，即使對方沒有多說什麼，也能夠迅速地作出反應，使兩人更加地親密。

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第二名 處女女與山羊男

雙方都是注重社會常規的人，對待工作的態度相當認真，也都會及早為了將來作打算，因此能在平凡的生活之中，逐漸堆積起相互的羈絆，過著充實而平穩的生活。

第一名 巨蟹女與天蠍男

飄逸母性的巨蟹座女性，是會在愛情上投注許多心力的個性。而天蠍座男性，則會回報這份深情。由於慎重的個性，讓他們再一開始的進展會比較緩慢，然而一旦開始交往，彼此之間的關係就會堅不可摧。

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