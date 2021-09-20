雖然大家常說「成功需父幹」，但最近日本有個8歲小朋友靠自己致富。小朋友稱自己為「Zombie Zoo Keeper」，畫一幅畫只需3分鐘，但卻可賣得最多80萬円（約56,000港元）！



日本資訊節目《新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター》報導，8歲小朋友「Zombie Zoo Keeper」是小學3年級學生，他某天做暑期功課的自由研究時隨手畫了幾幅畫，怎料竟然以高價賣出！原來他畫了畫之後以NFT形式放上網拍賣，更受到一個大人物的賞識，從此成名。

NTF（Non-Funfible Token，非同質化代幣）是一種虛擬資產，將一件物件的數碼化特定資訊，放入區塊鏈，表示物件的擁有權，再將擁有權放上網拍賣。簡而言之，NTF類似是「數碼世界的擁有權證明書」，每個NFT價值不同、不能互換替代，常見的NFT有圖像、影片、虛擬角色等，這些作品又稱為「加密藝術」。

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在母親的鼓勵下，Zombie Zoo Keeper年紀小小就開始賣畫。純真的畫風竟然得到著名DJ的賞識，之後他便成了名，現在共賺了370萬円（約26萬港元）。

同場加映︰爆紅漫畫《尼采老師》作者竟唔識畫畫！真貌意外公開、入行竟因他

日本超人氣漫畫《尼采老師～領悟世代新人降臨便利店～》（下稱《尼采老師》）深受一眾打工仔歡迎，漫畫中的毒舌對白除了令人捧腹大笑，更抒發了一般服務業平日不敢對客人說的話。不過誰也想不到，原來這部作品的原作品是個不會畫畫的社交恐懼宅男。

《尼采老師～領悟世代新人降臨便利店～》（網上圖片）

日本節目《跟拍到你家可以嗎？》最近在一間零食店，隨機訪問了一個願意讓記者跟到家裡拍攝的路人。他看上去是個普通的宅男，然而聊天過程中發現他竟然就是日本超人氣漫畫《尼采老師》的原作者松駒，真名是佃俊平。

《尼采老師》講述一個受到尼采薰陶的佛學院學生來到一間便利店打工，他最喜歡以獨特的尼采觀念和毒舌口吻回應客人，從而鬧出一系列笑話。漫畫推出時賣出破百萬部，後來改編成動畫及真人版日劇，全部都大受歡迎。雖然作為原作者，但佃俊平平時出席活動、簽名會時都只會戴著馬頭面具不露臉，所以沒有人見過他的真面目。這次剛好被遇到電視台拍攝，他才趁機講述自己的經歷，原來他小時候曾被人欺凌導致有社交恐懼、作為原作者原來不懂畫畫、漫畫毒舌角色尼采老師原來真有其人。

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