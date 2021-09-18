擁有美好身段是所有女孩永遠的夢想。日本有個美體專家分享一條短片，教觀眾每日做10個按摩動作就可以擁有豐滿上圍，大家可以一試呢！



（IG@sakuma_mio）

日本美體專家佐久間心央（さくまみお）自稱「美體研究部部長」，她是曾是模特兒及演員。她不時會在自己的YouTube頻道，上載有關美體、運動、美胸的影片，更著書《胸は大きく、体は細く！グラマラスレンダー習慣》詳細教導如何擁有迷人身材。她聲稱自己中學時代是B罩杯，經過努力才變成現在的H杯，不過由於上圍的計法不同，日本的H杯比香港人認知的H杯會比較小。

（影片截圖）

近日，她上載了一條名為「バストアップマッサージ！二の腕は細く胸は大きく！」（Best豐胸按摩！兩臂變瘦、胸部更豐滿！）的短片，介紹10個按摩胸部的動作，完成全套動作只需80秒，每日可以輕鬆完成。

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這10個動作主要都是按摩上半身，不過在按摩前要注意姿勢正確，亦可以預先塗上潤膚乳，按摩的時候會更順暢。佐久間心央稱按摩可使胸部變大，不過實際效果多少，都要視乎大家的體質。如果想看她真人示範的影片，可按這裡。

同場加映︰日本最美外賣員爆紅後走歪了！拍成人雜誌寫真、在男粉絲底褲簽名

日本Ubereats外賣員Marie友之前出現在節目中一舉成名，因為甜美外表被稱為「最美外賣員」。不過成名之後，她卻接拍了不少成人向的寫真工作，與最開始的風格截然不同。

（節目截圖）

日本節目《ノブナカなんなん?》之前跟拍過Marie友，她正職是一名模特兒，兼職送外賣，上節目後因為可愛外表而一舉成名，在網上被封為「最美外賣員」。

節目近期再次採訪Marie，更新她的近況。她分享最近的煩惱是自己成名後不知為何只吸引男性粉絲，更有男粉絲在活動上叫她在底褲內簽名。她現時多數的工作都是幫成人向雜誌拍寫真，這些雜誌邀請她的原因，原來是源於她第一次上節目時的一個小片段。

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