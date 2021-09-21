疫情之下百業蕭條，各行各業都想盡方法救市。日本的動物園和水族館則嘗試利用社交網絡吸引客人，結果兩招成功令客量幾乎回到疫情之前。



（TBS NEWS）

在疫情下，主題公園、動物園等人群聚集的地方幾乎被規定都停止營業。即使在疫情好轉，重新開門之後，這個旅遊景點的生意仍然受到嚴重打擊。日本有動物園及水族館就利用社交網站宣傳，兩招吸引客人回來。

（）

位於北海道札幌的動物園就透過開設YouTube頻道拍片宣傳，影片內容多數是以動物趣聞為主，例如測試刺蝟的刺有多硬、黑熊吃三文魚會吐刺等。另外亦有水族館新設直播餵食，讓客人在網上看直播的時候可以付費，飼養員就會代為餵食客人揀選的動物。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看直播片段👇🏻👇🏻👇🏻

+ 23

遙距餵動物大約只需500至1000円（35至70港元），當然如果客人有需要亦可付更多錢，但可買到在疫情下看呆萌動物食相的超治癒瞬間，也是超值。

同場加映︰日本頹佬執相扮女神爆紅 出寫真做肌肉美女 粉絲撐︰可愛即正義

數個月前，日本出現一個叫「宗谷の蒼氷」的「美女鐵騎士」，後來發現他真身是個大叔，引起網民熱烈討論。事隔數月，他又有新搞作，今次是要變身肌肉美女，粉絲更連聲支持！

電視台前去採訪她，不過當見到真面目時，所有的人全都嚇了一大跳，節目一播出也讓觀眾看傻了眼。（《月曜から夜ふかし》節目截圖）

「宗谷の蒼氷」經常在Twitter上載自己的「美女照」，但從不透露其他資訊，十分神秘。所以數月前有網民委託節目《月曜から夜ふかし》調查他的真身，怎料當他露出真面目竟嚇所有人一跳！他真身是一個50歲大叔，只是用手機程式FaceApp修圖，將自己變成20多歲的美女鐵騎士。

節目近日再訪問他更新近況，他說自己在上次受訪後，社交網站多了很多粉絲，甚至有人邀請他出寫真集，不過對方是誰則不能透露。問到他有甚麼新嘗試，他就回答希望拍一輯「肌肉美女」系列，更揭露以前的驚人過去。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看宗谷の蒼氷的變裝照👇🏻👇🏻👇🏻

+ 7

點擊看全文：日本頹佬執相扮女神爆紅 出寫真做肌肉美女 粉絲撐︰可愛即正義