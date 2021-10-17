性愛冷知識︱做愛遲遲不能射精唔係勁？3大成因超過30分鐘要注意

男人做愛最怕太快射精，有的人卻是想射卻射不出來，到底是為什麼呢？兩性專家許藍方指出，延遲射精與生理、心理及自慰方式都有關係，建議自慰千萬不能過度激烈。



延遲射精3大原因

護理學博士、兩性專家許藍方指出，做愛時，連續抽插超過30分鐘以上，就有可能是延遲射精，如果已造成心理或生活影響，建議諮詢泌尿科或身心科醫生。

▼▼▼按圖即睇延遲射精的成因及解決方法！▼▼▼

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❶生理因素

服用慢性疾病藥物，降低生理上的神經敏感度。

❷心理因素

害怕懷孕而造成不敢射精，或是太過在意做愛表現，也有可能是對於特定對象無法射精。

❸個人習慣

自慰方式太過激烈、重口味，做愛時因為刺激不夠，而引起陰道內射精障礙。

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延遲射精怎麼辦？

許藍方說明，首先排除生理疾病及服用藥物的原因，如果是心理因素影響，害怕懷孕者建議可以戴保險套；如果是自慰方式過度激烈造成，則建議改變自慰方式；如果原因是對象，建議好好建立自信心，「性愛最重要的就是放鬆享受」。

如果對方發生延遲射精的情形，許藍方提醒，女方千萬不要過度與自我認同連結，因為對方性愛表現，與身材好不好、性不性感，其實沒有絕對關係。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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