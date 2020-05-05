性愛冷知識｜食菠蘿讓精液變甜？這幾款生果可改變體液的味道

您是否好奇過精液的味道呢？相信大家或多或少都好奇過，進行口交時也有機會嚐到，但是老實說，精液可能不是這麼的美味，有人說像漂白水，也有人覺得像清潔劑。不過，有辦法讓自己的精液味道變好嗎？您或許也聽過事前喝鳳梨汁，可以改善精液的味道，這則網路流傳許久的方法，真的有效嗎？以下就讓我們用科學的角度，帶您了解精液的成分，以及如何用飲食來改善精液的味道。

精液的成分主要是水

在探討精液的味道前，先讓我們來了解精液的成分是什麼。精液的成分裡約96%是水，其他成分如下：（點圖放大▼▼▼）

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喝水可沖淡苦味

美國西北紀念醫院（Northwestern Memorial）的泌尿科醫師Nelson Bennett提到：「不論我們攝取了什麼，食物、飲料或是抽菸等等，都有機會影響到我們體液的味道，像是汗液和唾液，當然也包括了精液。」

為了在陰道中的弱酸環境中存活，精液是偏鹼性（ph值略>7）的，也因此味道會有些苦。另外，喝水量也會造成很大的影響，Bennett醫師說：「水喝得多會使精液量增加。」充分補充水分，也能間接改善精液的味道。

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鳳梨真的會讓精液變甜？

「不算對也不完全錯！」醫師解釋：「雖然尚未有研究證實如此，但高糖分的飲食，確實可能影響精液的酸鹼值及糖分濃度，足以讓我們察覺。」因為鳳梨也偏酸性，因此可能會稍微降低鹼性的苦味，以此類推，檸檬或蔓越莓等酸性水果，也可能有一樣的效果，他還提到：「蔓越莓會平衡精液的酸鹼值，讓它味道更好。」

該吃什麼？醫師這樣建議

天然的尚好！水果是最好的選擇，因為有助於提升精液裡的糖濃度，醫師建議，像是奇異果、藍莓、有核的水果（如李子、桃子、椰子），都能改善其味道。另外，一些香料如：肉桂、小麥草、薄荷、綠薄荷、香芹（Parsley），都有可能讓精液變得更甜，值得注意的是，西洋芹（Celery）因富含維生素C，可幫助沖淡鹹味。

雖然不知道確切原因，但咖啡、酒精和香菸都會讓精液變苦，而且它們的副產物會藉由體液排出，包括汗液、尿液和精液。另外，紅肉、乳製品、朱克力、蘆筍、椰菜花、菠菜，都會讓精液變鹹、味道更強烈。舉例來說，吃蘆筍後幾小時內，會發現尿液不太好聞，精液也會相對受影響，除了上述食物，油炸類也應避免，這樣才有可能改善味道。

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吃後多久才會有作用？

雖網路流傳著，辦事前趕快喝杯鳳梨汁，能讓精液變甜，上述也提到飲食確實可能改變精液的味道，不過，改變飲食並不能立即見效，改變飲食習慣後，大約需要數天到數個星期，才會有明顯變化，因為射出的精液，大部分的成分早在幾天前就製造好了，所以不要妄想早上喝一杯鳳梨汁，晚上精液就能馬上變甜。

雖然多數泌尿科醫師仍主張，男性很難改變自己精液的味道，因為健康男性的精液組成物幾乎是不變的，那味道相對也很難有變化；不過根據網路討論，大家的經驗似乎都認為，飲食的確能稍微改變精液的味道，因此，雖然並無明確證據顯示這些做法有效，但如果有需求，試試並無妨，更何況以上建議的飲食，大多是水果等健康食物。

Hello Health Group 並不提供醫療建議、診斷或治療。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：鳳梨能讓精液變甜？聽聽醫師怎麼說】