性愛冷知識｜日日自慰會早洩？專家教你正確方法　更可鍛鍊持久度

天天打手槍會早洩嗎？護理學博士、兩性專家許藍方認為，打手槍與早洩、陽痿，都沒有直接關係，並不會因為天天打手槍，就一定會早洩、陽痿。



2種人容易早洩

根據醫學定義，早洩是指性交時間少於1分鐘就射精，或是無法自己控制射精的感覺及時間。許藍方表示，神經太過敏感、錯誤的自慰方式，都容易發生早洩，神經太過敏感者應諮詢泌尿科醫生；而自慰方式不建議一味求快，就會影響做愛的感受度。

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正確自慰 鍛鍊持久度

不少男性打手槍時，會控制速度。許藍方強調，打手槍方式及速度，都不是重點，而是要學會控制興奮的感覺，關於自慰的練習，建議打手槍時興奮度達70分，最好先暫停，才不會過度興奮，反覆幾次就能幫助鍛鍊持久度。

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