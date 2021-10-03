上班族完結忙碌的一天後，回家打開門看見媽媽拿出熱騰騰的住家飯和湯水，頓時感到疲倦一掃而空。家的味道未必是美食佳餚，卻有著治癒人心的魔力，但你有沒有想過，萬一有天再也不能嚐到媽媽親手煮的飯菜，應該怎麼辦才好？日本有位48歲單身中年漢，家裡的雪櫃藏著一袋擺放了接近半年的咖喱，卻從不會拿出來吃，亦不捨得扔掉。原來他母親早前因癌症離世，死前拖著虛弱的身體煮了最後一道料理，為了不忘記媽媽的味道，他決定冰封這碟咖喱，直到後來因為一個原因才鼓起勇氣吃下封存已久的咖喱......



日本綜藝節目《家ついて行ってイイですか 》經常訪問全國各地不同民眾的生活故事，雖然平凡但卻有血有淚。早前，他們在街上訪問到一位48歲的男人，他叫舘坂勝也，現職迴轉壽司師傅，雖然年紀踏入中年，卻沒有成家立室和談戀愛的對象，性格內向的他從小到大都習慣待在父母身邊，與媽媽的關係特別親近。

他接待節目攝製隊到家中參觀，只見寬敞的單位裏有凌亂的雜物和一部古董鋼琴，鋼琴對面是供奉先人的祭台，上面放着一對老人家的照片。原來舘坂的雙親都已不在人間，他的父親於17年前去世，而母親則在很久以前便確診患上肺癌，近年惡化成晚期，於半年前敵不過病魔而過身。

雖然舘坂是一個廚師，但在家時卻不怎麼下廚，節目組要求他打開冰箱檢查有什麼食材時，卻意外發現冰格內有一袋變得硬梆梆的咖喱磚，看上去已經擺放了很久。其實這是舘坂的媽媽在病逝前3天給他做的咖喱，自母親去世後，他一直不捨得吃掉這道最後的料理，光是看見便忍不住流淚。然而在節目組的說服下，他居然主動拿起菜刀，下定決心解凍吃掉這台袋冰封接近半年的咖喱！👇👇👇點擊圖片看他的反應👇👇👇

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舘坂切碎部分咖喱後，放到微波爐加熱，雖然只是簡單的煮食過程，卻流露出悲傷和不捨的神情。他表示母親離世後，他曾經打開食物袋聞過味道，打算搬家後再慢慢吃，可是當刻又覺得太可惜而下不了口。當他將這份充滿著母親味道的咖喱放進口中時，含淚說了一句：「好好吃。」

距離上一次吃到母親親手煮的料理已經差不多半年，雖然只是普通不過的日式咖喱，而且調味也稱不上非常美味，卻是媽媽牌咖喱獨有的懷念味道。最後他表示非常感謝節目組：「如果只有我一個人吃的話會很寂寞，但因為你今天訪問了我，所以才有決心再次品嚐媽媽的咖喱，不然的話無論過多久我也下不了口。」

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