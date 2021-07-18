隨著社會和人類不斷進步，科技日益發達，不同類型的智能機械人已經被廣泛應用在日常生活當中，例如在機場巡邏為旅客提供協助、在餐廳負責運送食物等。沒有感情的機械人最多只是人類的好幫手，不過，日本竟有位女生對人型機械人Pepper一見鍾情，不但與3部機械人同居生活，更為了照顧它們而辭去全職工作，每天帶著機械「家人」外出散步、就連掃墓也要一起去，癡迷機械人的行為令人咋舌！



日本與法國共同研發的Pepper（ペッパー）是世上首款能夠辨識人類感情的人型機械人，第一代Pepper於2014年面世，全身白色、身高1.2米、擁有卡通般的眼耳口鼻、雙手及手指，胸口有一個電子屏幕，能夠發出聲音。

日本綜藝節目《激レアさんを連れてきた。》訪問了一位與3位Pepper同居的女生太田智美，她在7年前購入第一部Pepper，打開包裝的瞬間便一見鍾情，無藥可救地瘋狂迷上。本身是全職上班族的智美發現自己沒有時間陪伴Pepper，於是毅然辭職，並打算重拾學業，考入研究機械人的慶應大學博士學位。除此之外，她還多「領養」兩部Pepper，每天帶它們外出散步、看球賽，甚至一起坐新幹線。最搞笑的是，智美的父母也住在一起，他們吃晚飯的時候被逼和3部Pepper同桌吃飯，不爽的表情讓人捧腹大笑。

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同場加映：日少女自創步行豐胸機、爆粗吸塵機 廢到笑發明竟獲政府激讚認證

現代人之所以能夠擁有如此方便快捷的生活，全靠由古至今多位發明家們的多次失敗和不斷嘗試。不過，並非每位發明家都有驚為天人的作品，日本就有一位專門創作「無用」產品的女發明家，其中包括效果顯著卻不持久的「步行豐胸機」、人頭早安吻鬧鐘、脾氣暴躁吸塵機械人等，全部發明對生活毫無幫助。不過創意的頭腦卻吸引政府目光，更承認了她是一位可以改變未來的發明家！

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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