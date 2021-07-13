撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-07-13 07:00

現代人之所以能夠擁有如此方便快捷的生活，全靠由古至今多位發明家們的多次失敗和不斷嘗試。不過，並非每位發明家都有驚為天人的作品，日本就有一位專門創作「無用」產品的女發明家，其中包括效果顯著卻不持久的「步行豐胸機」、人頭早安吻鬧鐘、脾氣暴躁吸塵機械人等，全部發明對生活毫無幫助。不過創意的頭腦卻吸引政府目光，更承認了她是一位可以改變未來的發明家！

這位女發明家叫藤原麻里菜，今年27歲，距離第一次接觸發明和創作已經有8年多。她在多年前的《月曜から夜ふかし》中亮相而開始受到注目，當時節目介紹了幾位專門開發「無用」產品的發明家，其中一位就是麻里菜。她從小就對自己平坦的胸部和身材感到自卑，於是靈機一觸研發了「步行豐胸機」，利用真係腳泵和氣球，讓自己邊走邊「豐胸」，她帶著裝置走在街上的影片更在網上爆紅！雖然發明完全不實用和滑稽，但卻憑着「無用發明家」的稱號名聲大噪，就連中國網民也認識她！

最近她亮相節目《ノブナカなんなん?》，正式成為發明家的藤原麻里菜又開發了新產品，她為了睡眠不足的主持人們製作了「一定會醒的鬧鐘」，價值2萬日圓，不過當她拿出真本事主持人們已經嚇得說不出話來，究竟她能否順利賣出新發明呢？

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同場加映：日38歲中女愛穿Lolita嚇怕異性 粉紅裙下藏意外職業 恨嫁覓真愛

日本Lolita文化源自於法國的洛可可風格，服飾以連身裙和蕾絲為主，給人甜美夢幻的感覺，喜愛穿著這類服裝的人被稱為「Lo娘」。穿著與眾不同的衣服外出要有相當大的勇氣，就算是在包容度高的日本也難免會引人側目，但當地竟有位38歲的Lo娘堅持每天穿Lolita娃娃裙長達20年，就連行山、滑雪甚至去沙漠都要穿！可是這個興趣卻令所有異性對她敬而遠之，恨嫁的她擔心40歲前也找不到男朋友，到底她能否覓得真愛呢？

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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