腦退化患者漸趨年輕化！醫生列5大腦退化症病徵　中兩項已高危！

千萬不要以為自己年輕就不會患上認知障礙和腦退化症（前稱為老人癡呆），其實很多日常生活發生的糊塗事，都有可能是大腦給你的警告！日本節目《教えて！ニュースライブ 正義のミカタ》介紹治療有關疾病的藥物時，提到認知障礙年輕化，並列出5項事情讓大家初步診斷自己有沒有患上「老人癡呆」的徵兆，原來經常忘記日期都是其中一個症狀？



認知障礙和腦退化症（前稱為老人癡呆）日趨年輕化，根據世界衛生組織早前的報告顯示，全球有超過5000萬名認知障礙患者，而科技發達的日本居然還是擁有最多認知障礙病人的國家！

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在近5000萬個認知障礙症／腦退化症病患中，日本就佔了其中600萬，成為全球最多認知障礙症患者的國家。專家推斷估計，2030年的日本人口當中，每4位長者就有1位會患上認知障礙症。

患上認知障礙及腦退化症的患者亦有年輕化趨勢，日本約有3萬5000位年齡介乎18歲至64歲的年輕患者。年輕嘉賓對於這個病有很多疑惑：「為了防止患上這個病，日常生活當中有什麼預防對策？」「年輕人也要有注意的事項嗎？」「為什麼日本作為先進國家也會有這麼多認知障礙及腦退化症的患者？」

節目邀請到東京大學醫學部畢業、國際福祉醫療大學心理學教授和精神科醫生－和田秀樹解答大家的問題。「年輕人也有可能患上認知障礙／腦退化症！腦部的老化由40歲開始！」和田秀樹列出一張認知障礙及腦退化症的5大check list，大家先做個診斷！

【1】曾經忘記親手擺放物品的位置，例如銀包和鎖匙等

【2】曾經忘記5分鐘前聽過的事情

【3】曾經忘記今天是何月何日

【4】不能立即想起別人的名字和樣貌

【5】對方向和時間的感覺變得遲鈍，例如午睡起床時會誤以為是翌日早上

精神科醫生和田秀樹表示，只要你中了2項或以上，便有可能是腦退化症的初期徵兆！和田指，認知障礙症並不是一個病名，而是指在某些原因的影響下，導致記憶、認知和判斷的能力衰退的狀態。

現在日本已經有近600萬名患者，當中最普遍是「阿茲海默症」、其次是「血管性認知障礙症」和「路易氏體失智症」。醫生建議最佳預防方法有兩種：

第一，比起讀書，要多說話。

第二，對任何事物都要保持好奇心。

醫生表示，人到了40歲，腦部便會開始萎縮和退化，尤其是額葉（腦的前半部分），這個部分主要是負責「輸出」，所以就算閱讀（吸收）大量書籍也沒用，應該要多說話和思考才能有效防止老化。