【大學 / 新生 / 學生相 / 明星學生照 / MIRROR /麥明詩】據說，大學是超進化的時期。中學升大學，不用再穿校服上學，大一新生個個都積極打扮，外型比起中學時代可說是變了很多。不少明星曾自貼學生時代的青澀模樣，以下20位學生哥，大家又認得幾多？



Instagram/ @louisa_mak

麥明詩日前在IG貼出10年前初入大學的照片，她指感激大學遇到的每件事及每個人，成就了今天的自己。又笑言「#人生有幾多個十年」。不少網民留言指麥明詩10年前的學生Look與現在分別不大，更「越大越靚」。

作為「十優港姐」，當年放榜的激動一刻更是全港市民有電視新聞上共同見証，麥明詩其後曾表示當年有少少嬲，「我最嬲係學校無（預先）打俾我哋，搞到我嗰日無化妝，啲面油都飛晒出嚟」，她又回憶指「當時我記得自己係115磅好肥，兩年淨係溫書，啲暗瘡飛晒出嚟，當時校風又好純樸，又問唔到人借化妝品」，笑言因當年的素顏放榜照而有少少嬲。

Instagram/ @louisa_mak

但十優成績得來不易，麥明詩曾2019年兒童節貼上自己的可愛童年照應應節，並笑指自己為讀書冇童年，「『冇童年』嘅我，其實我樂在其中喎！」。不少網民留意大呼小學的麥明詩十分可愛，年紀小小就有學霸氣質，亦有網民留言指麥明詩「女大十八變」，要不是件拔萃女小學校服，有點認不出來。

麥明詩畢業於英國劍橋法律系，2015年參選香港小姐繼而加入娛樂圈。（麥明詩Facebook圖片）

大學開學快一個月了，各位新鮮人還適應全新的校園生活嗎？有不少大一新生驚覺，中學同學上到升大學後突然變靚，與中學時期的形象截然不同。不少明星曾自貼學生時代的青澀模樣，以下20位學生哥，大家又認得幾多？

▼▼▼▼超進化！20位學生哥你認得邊個？▼▼▼▼

+ 58

同場加映：13位日本男星學生畢業相VS現在對照

對很多人來說，畢業照片就像一面「照妖鏡」，在攝影師的鏡頭下，各種MK髮型、臉上肥肉、皮膚瑕疵，立即無所遁形。即使是看似完美的明星偶像，也難逃一劫。有網民翻出13位日本男星的畢業舊照，發現多個男神超崩壞「黑歷史」，包括多款超浮誇爆笑髮型、肥胖腫脹樣、整容前後等等，真的要落足眼力才能分得清他是誰。

👇👇👇點擊看13位日本男星崩壞畢業舊照，猜猜他們是誰？👇👇👇

+ 6

觀看答案及全文：佐藤健崩壞、龜梨和也超浮腫 13位日本男星學生畢業相VS現在對照