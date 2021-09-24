大學畢業生初入職場，可能會不習慣、不適應，每日最期待的可能是放工的一刻。如果放工時遇上小確幸，就更加好了。有網民表示，每日收工最幸福的瞬間，就是入升降機時沒有其他同事，你的收工小確幸又是甚麼？



經過一天勞累的工作，每個打工仔最期待的畫面，當然是收工回家。好運的話收工沒手尾跟，「有咩聽日先算」，如果這時遇上小確幸，就更加PERFECT池。有連登網民發文「一人一件放工返屋企最幸福既小事」，分享由離開公司路上，直到回到家時的幸福時刻，最獲得網民認同的小事之一是...

升降機時遇上同事，到底要不要聊天好呢？

收工意味著私人時間的開始，在入升降機時遇上同事，到底要不要聊天好呢？也許他也想要一點私人空間？可是不打招呼又有點不禮貌，打了招呼之後又不知道可以說甚麼，大家都會好尷尬，如果遇不到同事，這些問題不會出現了，可是說是最幸福的其中一件事了。

👇👇👇按圖看11件收工的小確幸👇👇👇

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小編覺得不用等車是最幸福的事，特別在天氣熱時，真的十分辛苦。大家又經歷過甚麼小確幸呢？留言分享一下吧！

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職場人工有高有低，每次轉工都要好好考慮，人工高但壓力大，人工低但勝在夠穩定，一份一星期返5日，準時收工，一份一星期返五日半，有機會OT，你會點揀？

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