Netflix新劇《魷魚遊戲》開播至今熱度不斷上升，網絡上不斷掀起各種討論，如開拍香港版的演員名單、若開拍香港版可以玩甚麼本土遊戲等。而近日再有網民發現網上各大買賣平台如淘寶、Carousell及eBay等均有售各式各類同款或二創設計商品，令人大開眼界！



眾多網上銷售的產品中，最熱門必然是劇中參加者所穿着的綠色運動外套套裝！（《魷魚遊戲》截圖、Carousell）

眾多網上銷售的產品中，最熱門必然是劇中參加者所穿着的綠色運動外套套裝，於淘寶、Carousell及eBay全部找到，最平88元人民幣（約106元港元）有交易。有單件外套賣、亦有運動褲選擇，設計幾乎與劇中無誤，大多均有劇中人氣人物號碼選擇，例如李政宰飾演主角成奇勳的456號、成奇勳鄰居曹相佑的218號及劇中老伯伯的001號。有網民就表示「想買返件送畀譚俊彥」，認為他穿上後會更加神似。

綠色運動衫以外，工作人員的超搶鏡粉紅色衫褲和面罩亦是另一熱門商品，前者最平98元人民幣（約118元港元）、後者最平86元人民幣（約103元港元）。不少網民認為兩大經典裝束正好迎合萬聖節，應節之餘又能趕上潮流。

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同場加映：魷魚遊戲如果拍香港版 10個本土遊戲秒變殺人Game：007入真子彈

Netflix新劇《魷魚遊戲》開播至今一直是網民的討論焦點，繼早前FF如果開拍香港版的演員名單之外，最近亦有網民開始討論，如果有香港版的話，應該玩甚麼本土遊戲？

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