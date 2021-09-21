MIRROR成員阿Jer柳應廷除了唱歌好聽，更為貢獻了不少潮語！網上瘋傳一些00後的新派潮語，原來當中有2個都是出自阿Jer之手。另外ERROR亦有份貢獻潮語，你又估唔估到係邊個？



「SLS」、「mm7」、「0尊」、「yyds」你知道是甚麼意思嗎？這些都是00後的新興潮語，有的來自廣東話拼音，有的來自普通話拼音，連速成碼都可以是暗號！仍在用「屈機」、「JM9」嗎？你已經過時了，小編為大家搜集了12個新晉潮語，更附上例句，等大家即學即用！

阿Jer原來在創造潮語都有一手。（資料圖片）

比較常見的「siu4」（笑死）、「sls」（笑L死）、「世一」（世界第一）等，貼市的朋友應該知道意思，那麼「好99」、「SIMP」、「famj」、「 YYDS」你又有沒有聽過？

👇👇👇按圖看12個新潮語點用👇👇👇

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大家是否大開眼界呢？廣東話當真博大精深，更令人想不到的是，MIRROR及ERROR亦為潮語貢獻良多，真是YYDS！

同場加映：直擊MIRROR殺入信和搶KPOP地盤 熟客欣喜：商場終於有返香港味

人氣男團MIRROR傳上半年廣告過百，而週邊商品也開始殺入信和！不少原來售賣KPOP精品的店舖，近月開始轉型改賣MIRROR週邊，吸引不少鏡粉光顧。《HK01》記者日前到現場直擊，發現不少就算沒賣MIRROR產品的商店，都會播著MIRROR的歌，有市民欣喜地說：「信和終於多返啲香港味。」

記者親自去到信和中心，發現MIRROR的週邊五花八門。（資料圖片）

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