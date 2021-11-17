出軌｜10個情況另一半好大機會偷食！提高警覺認清他是否不忠慣犯

現代社會感情觀念開放，因此「忠貞」好像成為了相當珍貴的一種特質。



你可能會想問，外遇的人主要是出於什麼心理而偷吃的？但我們必須釐清：無縫接軌也是劈腿，明知對方有對像還曖昧還來來去去就是小三。你不喜歡對方是一回事，在還沒有分手的時候那你背著對方做越矩的事情就是劈腿。當然，很多人劈腿都覺得是遇到真愛了。那舊愛呢，你把對方當什麼了，人家不報復都是仁慈，報復那就是你活該。每一個劈腿的，就活該被前任罵被前任報復。

就讓一起來看看國外媒體網站【time.com】所做的調查吧！在怎樣的情況下戀人的出軌率會變比較高呢？

▼▼▼即睇邊10件事讓你認清對方是不是偷食慣犯！▼▼▼

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一：男性外遇，與遭遇航班延誤的機率相當

有本書叫《Book of Odds》，這本書裡面寫著這樣的一條：已婚男人劈腿的概率與他遭遇航班延誤的概率相當。如果當男人的女性伴侶懷孕了，那麼出軌的幾率會變更高，雖然期待新生兒的降生是件喜事，但卻會對伴侶二人帶來影響，女性們一心想著養胎育兒，忽略了丈夫，再加上性生活的缺乏以及家庭壓力的增長，偷食成為了男人忍不住發洩的一種方式。另外，平常愛追求刺激和容易興奮的男人，出軌率也會有比較高喔。

二：與親密伴侶的經濟收入差距愈大，愈容易出軌

一位男性若是在經濟上愈依賴女方，那麼搞外遇的機會就越大，事關父權觀念中，男人扮演著家庭核心的角色，如果在現實生活中達不到這樣的標準，那麼內心會變得自卑與不安，從而通過出軌來尋求肯定和釋放。不過女性們，可千萬不要為了這一點而放慢了自己打拼事業的腳步，因為在偏狹的情況下，當男人的收入遠超另一半的時候，不忠的可能性也會變大喲。

三：平日大多穿褲裝的妻子，外遇率會更高

聽起來讓人有點不能理解是吧？但是研究團隊卻發現，平常打扮相對中性率性，幾乎不怎麼穿裙子，而且爭執時大多會贏、會據理力爭的太太，不忠的機率其實會比較高，而這一點正正與家庭角色的失衡相關呢。

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四：偷食的可能性，與受教育程度及過往性伴侶數目有相關連

國外網站的調查也發現，這個人以前的性伴侶越多，那麼未來秘密發生私情的機會也越高，甚至還有提出過每多一個性伴侶，出軌幾率就會增加 7% 的數字，根本嚇死人！

但是還有另一個因素：受教育程度。學歷越高，受教育程度越好，則會讓這個幾率下降，大概每多一年就會下降 10% 。不過專業團隊在研究中有提到一種現象，那就是對於女性而言，如果丈夫是這段關係中受教育程度比較低的一方，那麼女性與其他學歷高的男人發生私情的幾率會變高很多，恐怖吧。

五：某一方性慾得不到滿足時，出軌的機率高達到三倍

就我們所觀察到的世間現象而言，大家都說女人是情感動物，但有調查報告卻指出，當女性對自己身處的感情不滿意時，出軌率會是平常的兩倍，雖然是很高，但性生活上的不和諧才更糟糕，不忠的可能性達到了三倍之多，這簡直是讓人跌破眼鏡呢。

六：兩種性別的狀況下，男女性偷吃的年齡重災區呈現相反的態勢

你知道嗎？對於女性而言，外遇出軌的重災區一般而言是集中在年輕的時候，當個性成熟了，數字會變得穩定。但男性可就大大不同啊！他們的出軌率會隨著年齡的增長而增長，而且會傾向於與年輕的女性進行不法勾當。

七：偷食的機率和迷人嗓音、自信程度和社經地位也有關連

研究調查報告指出，當男性的嗓音越有磁性和男人味，而當女性的聲線越柔和、女性化，那麼出軌的概率就會變高，除此以外，值得注意的是——他們的自信度與手握的權力也會與不忠的可能性成正比。雖然聽起來感覺很難理解，但這三點其實正正是吸引力的增強，就算自身忠貞不二，但遺憾的，周遭的誘惑也會變多，從而使得出軌率提升。聽起來是不是很驚人呢？

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八：「七年之癢」不是虛構，而是血淋淋例子

七年之癢，是指婚姻進入第七年時，人們可能對婚後生活的平淡規律感到無聊乏味，而經歷外遇等危機的考驗。 「癢」即不舒服之意。 這個考驗是感情中的轉捩點，一旦成功，感情便能朝向良性健康的方向發展；反之，則可能二人分道揚鑣、分崩離析，最終可能導致感情解體、勞燕分飛。

上述所說的——過往的性伴侶數目、當事人的自控力，以及目前親密感情的幸福度，還有周邊的誘惑與利誘都是參考值，但是，如果你們已經結婚，而且對方這前面提到這幾項上都不是特別具有威脅心，那麼你還是要記得當心留意。研究團隊表示，平均在結婚的第 7 年，婚外情會遇到小高峰，而且大概有過半的偷食者都是在工作上遇到出軌對象。戒之慎之！

九：說也奇怪，大多數的出軌都會被原諒

不幸遇上另一半出軌，應該選擇原諒還是離開？伴侶劈腿求復合，心態又應該怎麼調整呢？放下一件事、放下一個人很難，但最重要的是要懂得愛自己。在戀愛、愛得要死要活的時候，我們總會說「假如你變心，我是絕對不會原諒你的。」可是調查卻發現，很多情況下人們出軌都是源於壓力的爆發，當男人偷食時，有大概七成半的機會是既往不咎，而當女性不忠時，也有六成半的婚姻是會經營下去。

十：即便是外遇或偷吃，並不見得是婚姻不幸福

劈腿的人難道都整天傷春悲秋，被婚姻的框架綑綁著，沒有自由也沒有快樂，聽起來好悲慘嗎？其實並不是這樣的啦！若是見到一個已婚者，我們總會直覺認為他們的婚姻肯定有不為人知的痛苦煩惱，但在接受調查時，有 56% 的男性受訪者與 34% 的女性受訪者表現，他們的婚姻是快樂的，甚至是很快樂。真的是宛如《犀利人妻》般的劇情轉折，不是嗎？

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】