離婚｜老公「出軌」還是「出櫃」較可怕？　網民因一原因選後者…

如果要你選另一半婚後出櫃或出軌，你會怎麼選呢？



兩性情感一直都是網友熱議話題，身邊伴侶劈腿「出軌」是時常發生的事，但也有不少人在彼此交往後，才發現自己愛上同性，向另一半「出櫃」也是不少網友的經驗，究竟哪一個更讓人崩潰？近期在PTT掀起討論。

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出軌與出櫃的新聞屢見不鮮，也時常發生在名人身上，先前台灣性學博士網紅許藍方，就因為捲入與已婚醫師出軌，鬧上新聞版面，感情世界分分合合，除了其中一方愛上異性，也有可能因為某方發現性向不同，因此走不下去，像2016年滅火器主唱楊大正與前妻鄭宜農，就是因為女方承認「喜歡女生的身體」選擇出櫃結束彼此婚姻關係，近期就有鄉民詢問「老公出軌可怕還是出櫃可怕」引發熱論。

網友崩潰抉擇：出軌也包含出軌、雙重打擊！

原PO提到出軌代表婚姻觸礁，但出櫃可能還代表「婚姻及感情都是假的」詢問網友覺得哪一個比較可怕？底下網友大部分都表示「出櫃吧 出櫃本身就包含出軌了吧 雙重打擊」、「出櫃不就幾乎等於出軌了」、「出軌的話會一段時間不再信任男人」也有人打趣回應「不給小孩撫養費比較可怕」。

（moptt截圖）

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