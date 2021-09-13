《2021香港小姐競選決賽》冠軍由8號宋宛穎奪得，3號陳聖瑜和4號關楓馨則大熱倒灶三甲不入。不過落選都未必壞事，過去不少三甲不入的港姐，加入TVB之後星途反而更順遂，愈來愈紅。



2021港姐排名出爐，冠軍宋宛穎，亞軍是15號梁凱晴，季軍由14號邵初獲得。賽前大熱的3號陳聖瑜，和4號關楓馨大熱倒灶，令不少觀眾大感失望。不過塞翁失馬，現在不少一線演員、劇集常客，甚至宅男女神，以往參選港姐也三甲不入，當中更有人投資有道，在香港及外國都有物業在手！

2021港姐冠軍8號宋宛穎奪得、亞軍15號梁凱晴，季軍4號邵初。（資料圖片）

2008年參選但落選的高海寧，初入行時不被看好，不過憑《金宵大廈》、《反黑路人甲》等代表作，成功入屋，扭轉花瓶負評，在海外如馬來西亞地區有超高人氣。另一位落選港姐湯洛雯，事業蒸蒸日上之餘，更是男神馬國明的女友，可謂事業愛情兩得意。

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際遇真的很難說，不知道今年的落選港姐中，又有哪一位會彈出？大家心中有又哪位令你印象深刻的港姐呢？留言跟小編分享一下吧！

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《尚氣與十環幫傳奇》上映，早前有份參與拍攝的影星楊紫瓊，8月26日在IG分享多張電影的幕後照片，當中出現了一個香港人十分熟悉的身影 —— 「包租公」元華。隨著電影上映，元華客串登場，令很多網民都大感驚喜！

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