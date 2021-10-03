《魷魚遊戲》姜曉鄭浩妍一臉厭世，令本來是名模的她二次爆紅。不少明星都以「厭世臉」走紅十字，由元組級的水原希子，到最近新晉的木村光希，都是女神級人馬，香港也有女星異軍突起。



鄭浩妍在《魷魚遊戲》中，飾演木無表情的脫北者姜曉，劇中不苛言笑，劇外也十分COOL。個人ig上載的照片亦鮮有笑容。不過她的IF追蹤人數一直上升，至今已超過860萬，是網上人氣王。

《魷魚遊戲》姜曉鄭浩妍一臉厭世，令本來是名模的她二次爆紅。（ig@hoooooyeony）

除了鄭浩妍之外，說起厭世臉怎可以不提元祖級人馬水原希子？作為硬派厭世的代表，她又cool又型的表情，成為厭世界的牌面。不過厭世都分好多種，香港也有文靜的厭世界新星，更是不少名人的MV女主角。

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同場加映：魷魚遊戲3女角人氣爆升 姜曉鄭浩妍IG近900萬追蹤、李瑜美升8倍

《魷魚遊戲》Netflix上映大獲好評，一直是網民討論話題之一，連帶劇中女星人氣急升。有超模接班人之稱，飾演「067」姜曉的鄭浩妍、慘情角色專家，飾演「240」智英的李瑜美、以及戲劇女王，飾演「212」韓美女的金珠姈，憑《魷魚遊戲》打開知名度。上映至今短短一星期，已經成為話題人物，特別是李瑜美，7天內IG的追逐人數勁升８倍，她們的背景也漸漸為網民所知，原來來頭一點也不小！

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