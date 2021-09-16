24個古人英文名超有笑點　網民腦洞：曹操叫Fuxk、李世民變Simon

你有想過如果古人改英文名會怎樣嗎？網上近來流傳一份古人名單，為各位在中原赫赫有名的歷史人物配上洋名，沒想到效果竟然大反轉，型不起之餘，連一代梟雄曹操都霸氣盡失。



為古人改英文名一直都是網民樂此不疲的活動，多年來累積了不少爆笑抵死又啜核的「完美譯名」。近來又出現新一波改名運動，除了歷史人物之外，連武俠小說中的角色都不能倖免，笑翻一眾網民。當中杜甫的英文名更令人拍案叫絕。

如果要你為杜甫改一個英文名，那會是甚麼？

跟蘇軾有關的食物除了東坡肉之外，原來還有 「Sushi」？那是網民以蘇軾的音譯出來的英文名！音譯以外還有意譯，一代梟雄，挾天子以令諸侯的三國人物曹操，有網民用意譯的方式，將他的英文名譯為「Fuxk」，如果曹操泉下有知，會否爆句粗？

👇👇👇按圖看13古人英文名👇👇👇

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除了歷史人物，武俠小說角色也成為惡搞對象，楊過、張無忌、李莫愁、滅絕師太等都有了英文名，不知道外國翻譯金庸作品時，會不會參考一下？

👇👇👇按圖看11武俠小說人物英文名👇👇👇

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網民們真的太有才了！還有不少「漏網之魚」尚未有英文名，大家繼續努力！

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「你送去邊？」「港原味」。跟「講完未」同音的食店，令保安員誤以為送貨員串串貢，差點釀起爭執，錄音在網上瘋傳，抵死的食字店名笑翻一眾網民。IG專頁「on9eatword」更專門搜集香港地的食字gag，絕大部份是廣東話，只有地道香港人才看得明！

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