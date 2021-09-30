NETFLIX原創韓劇《魷魚遊戲》掀起全城追劇潮。有別於一般韓劇，《魷魚遊戲》的題材新穎，加上有影帝級人馬李政宰坐陣，令這套劇集好評好潮。在劇中，除了一眾參賽者是主角之外，遊戲中的工作人員都是重要的角色。他們頭上分別戴著三角形、圓形、正方形的圖案，大家又知道這些圖案的含意嗎？



有留意《魷魚遊戲》的海報的話，就會看見圓形、三角形、正方形這些圖案「老是常出現」。而在劇中，穿著桃紅色衣服的工作人員，面上都戴著這些圖案的面具。到底為甚麼會用這些圖案？

「魷魚遊戲」其實是一個韓國的傳統遊戲。玩家需要在地上畫出一個由三角形、圓形和正方形組成的圖案，然後在圖案範圍內玩遊戲。因為該圖案形狀像魷魚，所以取名為魷魚遊戲。這三個圖案是魷魚遊戲的代表元素，因此就在劇中經常出現。

《魷魚遊戲》

【最低級人員——圓形】

在遊戲之中，戴著圓形面罩的工作人員是最低級的人員，他們又稱為「勞工」。他們實際上沒有任何權力，擔任總務的工作，就連說話都要得到上級的批准。

圓形工作人員主要負責各項雜務，例如在參賽者入營時替他們更衣、清理屍體、在廚房將糖煮融等。而在遊戲進行期間，他們會協助令遊戲暢順地進行，例如在玩紅綠燈時，他們就站在終點線監視參賽者。

▼▼▼點擊圖片查看《魷魚遊戲》階級制度分析▼▼▼

+ 10

【中級人員——三角形】

三角形工作人員，就是中級人員。他們被稱為「軍人」。三角形工作人員有行使暴力的權力，他們出現的時候，經常都是拿著槍械的。

三角形工作人員主要負責去除被淘汰的參賽者。除此之外，他們亦是維持秩序，一旦發現有任何問題或狀況發生的話，他們都會拿著槍出現，威嚇參賽者。

【高級人員——正方形】

正方形，就是工作人員之中的「管理者」。正方形工作人員的人數，較三角形和圓形少。在成群結隊出現時，正方形人員多數都是站在中央位置，被三角形或圓形包圍。

正方形工作人員，多數負責發號司令，並向參賽者介紹遊戲的規則。另外，他們亦會監視所有工作人員及參賽者，可從CCTV分分秒秒查看各位置的實時情況。

《魷魚遊戲》劇照

除了圖案有特別意思之外，其實參賽者的號碼都有特別編排。為甚麼成奇勳是456號？吳一男是1號？

+ 6

想知道其他參賽者號碼的意思？點擊原文【《魷魚遊戲》參賽者號碼竟暗藏含意！成奇勳456號排最後有原因】查看！