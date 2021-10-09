騙徒手法層出不窮，日本最近出現一種新型敲詐方法叫「碰瓷美人計」，是集合「碰瓷黨」和「美人計」發展而成，專門騙取男性的手法。到底這是甚麼？



（節目截圖）

日本節目《じっくり聞いタロウ スター近況(秘)報告》近日邀請資深記者中山美里分享社會現況。她指最近出現一種叫「碰瓷美人計」的敲詐方法，通常以兩男一女為團隊，女性先誘騙目標人物出來吃飯，駕車離開時再串通男同夥演一場「兩車碰撞」的戲碼，以此要脅目標人物賠償。

（節目截圖）

兩男一女組合中的角色分配是，通常由女性做餌誘，一個男性叫做恐嚇君，負責裝兇恐嚇目標人物，另一個男性是執行者，負責駕車碰瓷。手法大約是約目標人物吃飯喝酒，再裝作駕車時不小心發生碰撞，以受害人酒後駕駛為理由趁機敲詐。他們通常在透過交友App尋找目標，尤其是有一類人特別容易成為他們的目標。

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在計劃實行後，女騙徒往往都能全身而退，不用犧牲色相，又能騙到錢。而受害人就不明不白地被敲詐了一筆錢，所以不醉酒駕駛就無法被敲詐，是最好的預防方法。

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愛情講求忠誠，無論肉體出軌還是精神出軌，在大多數人眼中都是不能接受。日本有一對夫婦卻不是這樣想，妻子與其他男人發生關係，甚至帶回家同居，丈夫竟然不反對甚至說好，顛覆網民的三觀。

（網上圖片）

近年越來越多人突破框架，享受「開放式關係」。日本的若狭夫婦正是這樣，丈夫若狭朋廣和妻子若狭美香結婚13年，育有2個女兒。在丈夫以外，美香還有一個男朋友，他們會發生性行為，一家人還會幫男友慶祝生日，獨特的相處方式讓網民大呼「刷新三觀」。

（Ameba News）

朋廣和美香2009年經朋友介紹下認識，交往3個月就極速結婚，美香還邀請歷任男友出席婚禮，逐一介紹給朋廣，大家成為了朋友。關於閃婚，他們兩人表示因為當時都想找對象結婚，覺得對方是十分適合組織家庭的人所以結婚。然而在婚後不久，他們已經發現雙方的性生活十分不協調，但仍然在2012年和2014年誕下兩個女兒。丈夫表示不是對女性沒有慾望，只是對妻子無法湧現性衝動，但很希望與她一起組織家庭，成為家人並一直生活下去，但妻子卻不滿足於近乎無性的婚姻生活，於是有了婚外情。

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