漁農業界似乎是男人的世界，畢業很少女性能忍受滿身腥臭的工作環境。然而，日本有一位女生，竟然主動辭去高薪的大企業社長秘書一職，跑去魚店工作，更因美貌而被稱為「魚店西施」。



（IG@asanamori）

1986年在名古屋出生的森朝奈家裡經營著漁業生意及餐廳，賣海產及料理。從小，她就跟著爸爸每日在名為「漁市場」的戰場打滾，為海產買賣、劏魚、運貨等工作忙碌著。看著爸爸的背影，她覺得很有型，更立志日後要繼承家業。高中畢業於當地名校金城學院高等學校，森朝奈考入了日本名牌大學早稻田大學的國際教養學部，該學部培養不少在跨國企業工作、精通外語的人材。

（BS-TBS）

大學畢業後，森朝奈曾往奧克蘭大學商學院進修，習得一口流利英語，對她日後的事業大有幫助。回國後她進入一流電商企業樂天工作，憑著出色的待人接物態度、出眾外表及流利外語能力，得到樂天公司社長秘書的職位。

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2010年，她收到父親生病的消息，毅然辭去高薪，放棄舒服漂亮的工作環境想回家繼承魚店。父親最初極力反對，希望她回去城市做個漂漂亮亮的OL，而不是在這充滿魚腥味的小店賣魚。然而她運用自己留學和在樂天工作時學到的營商、人才管理技巧，改變傳統古板的經營模式，發展電商平台及建立社交專頁作宣傳，成功將魚店從瀕臨結業的邊緣，擴大到有12間分店，可算是一次營業奇跡。

除了經營的同時，她亦凡事親力親為，最基本的劏魚技術必不可少。父親不得不認可女兒的努力，並將多年經驗傳授給她。森朝奈甚至會親自接待客人，她相信要重視客人才能留住他們。店內不時會有巨型吞拿魚解體表演，每次都吸引超多客人觀看及購買。

這次父親第一次嘗試讓她解剖巨型吞拿魚。她一點都不矯揉造作，一出力就把魚頭切下來。嚴厲的父親對女兒的評價是︰「今日做得超級好！」森朝奈的實力和美貌使她在行業內出了名。

她在訪問透露，旁人見到「賣魚美女」的名號會對她抱持很多想像，不少網民更加以色情的角度看待她，曾有人留言說「快去拍色情影片」、「只是個花瓶」等。但她仍然持開放態度，歡迎各位媒體介紹，也願意接受訪問，「因為這是幫魚店宣傳的機會。」

雖然被說是「花瓶」，但她卻用實力說服人，一點都沒有持著「女性」、「老闆女兒」的身份給自己藉口。她說繼承魚店是從小的夢想，在2020年初疫情爆發開始，各行業都進入寒冬，漁農業也不例外。然而，森朝奈卻想出一招，使她的魚店網絡營業額比疫情前還要增加10倍有多。就是針對當時疫情期間人們不敢外出買菜的狀態，推出「鮮魚Omakase」，將每日新鮮的魚類速遞送上門，結果反應熱烈，最多一日可收到2000宗訂單。在森朝奈的經營下，魚店生意擴充到有12間分店，後來更新開一間炸魚漢堡店，繼續發展不同的生意。