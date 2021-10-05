日本埼玉縣議會在2021年3月通過禁止市民在電梯上行走的條例，引起極大迴響。條例在10月1日正式生效，是日本全國首個地區實施同類措施，到底其成效如何，市民又有甚麼看法呢？



（節目截圖）

立例背景是源於近年扶手電梯意外頻生，在2018年1月至2019年12月的兩年間，共發生1550宗意外。為確保使用者安全，埼玉縣議會通過「關於促進安全利用埼玉縣扶手電梯條例」，涵蓋所有扶手電梯及電動平面步道，規定使用者在乘搭扶手電梯時要維持站立不動，而電梯管理人亦有義務提醒行人。

（節目截圖）

資訊電視節目《めざまし8》在10月4日播放的內容中，探討了條例的成效及市民的意見。市民認為因為條例屬勸喻性質，沒有罰規，所以形同虛設。最後電視台舉行實時投票，讓觀眾表態支持還是反對設立罰則。

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暫時見到成效不太顯著，但條例亦只是實施數日，還有待觀察。有人認為應該設立罰則增加阻嚇性，亦有人認為需要多點時間改變市民的使用習慣。

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扭蛋從前被認為是小孩子的樂趣，不過隨著扭蛋的款式越來越多，漸漸連大人都迷上了。日本最近出現一股扭蛋熱潮，專以大人為對象，其中有兩類型的扭蛋最受大人歡迎，你喜歡這些扭蛋嗎？

日本資訊節目《ZIP!》最近介紹了「第4波扭蛋熱潮」，意思是從1980年代扭蛋出現開始興起過3股風潮後，現在再興起一股新熱潮。自2020新冠肺炎疫情爆發後，不少商店倒閉，這些鋪位卻變成扭蛋機店，而且越開越多。例如今年在池袋新開了一間全球最大的扭蛋店，共有3000部扭蛋機。

與傳統的扭蛋不同，新興的扭蛋是以大人為對象。數據發現會花費買扭蛋的成年客人佔大多數，而且當中有7成是女性。所以開發商會製造一些成人想買的玩具，而且每月大約設計300款新玩具，當中有兩類型最受大人歡迎。

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